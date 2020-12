Antrag an Weihnachten: Ex-Bachelorette Jessica Paszka ist verlobt

Anzeige

Die ehemalige Bachelorette Jessica Paszka hat an Heiligabend wohl das schönste Weihnachtsgeschenk bekommen: Ihr Freund Johannes Haller machte der 30-Jährigen am 24. Dezember einen Heiratsantrag. Auf Instagram zeigte Paszka ihren glitzernden Verlobungsring.

Ihr Verlobter (32) postete ebenfalls ein Bild auf seinem Instagram-Profil. „She said yes! Mit diesem Ja hat Jessica Paszka mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Sie ist die perfekte Frau für mich, das Einzige was ich an ihr ändern wollte, war ihr Nachname“, schrieb Haller zu dem Foto.

Mitte Dezember verkündeten beide ebenfalls, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Paszka teilte mit ihren Fans ein Video: Darin schmückte der Realitystar mit Haller den Weihnachtsbaum. Am Ende des Clips tanzte Paszka vor dem Baum und präsentiert stolz ihr Bäuchlein.

Haller und Paszka lernten sich 2017 bei „Die Bachelorette“ kennen. Damals schaffte es Haller allerdings nur auf den zweiten Platz. Erst Anfang Oktober dieses Jahres gaben sie offiziell bekannt, in einer Beziehung zu sein. Mittlerweile wohnen beide zusammen auf der spanischen Insel Ibiza.