“Antman”-Star Evangeline Lilly will sich nicht an Coronavirus-Vorsichtsmaßnahmen halten

Erst sorgte Vanessa Hudgens für Empörung, als sie soziale Distanz während der Coronavirus-Pandemie als „Blödsinn“ bezeichnete. Ihre Schauspiel-Kollegin Evangeline Lilly setzt jetzt noch einen drauf. Die „Antman“-Darstellerin sorgt bei ihren eigenen Fans für Unverständnis, weil sie sich gegen alle behördlichen Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 stemmt.

Auf Instagram propagiert sie dafür, einfach so weiterzuleben wie bislang: „Ich habe gerade meine Kinder beim Gymnastik-Unterricht abgegeben. Sie haben sich vorher die Hände gewaschen. Sie spielen und lachen.“ Dahinter setzt sie den Hashtag #buisinessasusual, zu deutsch: “wie gewohnt” oder “wie immer”. Noch unbegreiflicher ist, dass der leukämiekranke Vater der Schauspielerin mit bei ihr zu Hause wohnt und nach ihren eigenen Aussage ein „angegriffenes Immunsystem“ hat.

Für sie haben die Regierungen bereits „zuviel Kontrolle über unser Leben“ und sie befürchtet, dass Ausnahmezustände zu weiteren Repressalien für die privaten Freiheiten führen. Lilly deutet an, dass für sie die Panikmache nur ein politischer Schachzug in Hinsicht auf die Präsidentschaftswahlen in den USA sein könnte: „Es ist doch vor jeden Wahlen etwas anderes.“

Sie will sich nicht wegen einer „Grippe mit Atemwegsbeschwerden“ verrückt machen lassen oder ihren Lebensstil ändern: „Für einige Menschen ist das Leben wichtiger als die Freiheit, andere bevorzugen ihre Freiheit über das Leben. Wir alle müssen unsere eigene Wahl treffen.“

RND/sin