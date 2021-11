Antisemitismusvorwürfe gegen Leipziger Hotel: Strafverfahren gegen Gil Ofarim nicht ausgeschlossen

Anzeige

Anzeige

Die Polizei ermittelt wegen der Antisemitismusvorwürfe des Sängers Gil Ofarim gegen das Leipziger Westin-Hotel. Währenddessen kommen immer wieder Zweifel an der Version des Künstlers auf. Kürzlich veröffentlichte Überwachungsaufnahmen einer Hotelkamera hatten den Sänger etwa ohne den, angeblich offen getragenen, Davidstern gezeigt.

Im Fall Ofarim steht Aussage gegen Aussage

Laut Informationen der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) werde derzeit die Glaubwürdigkeit verschiedener Zeugen und Zeuginnen überprüft. Derweil stehe die Aussage Ofarims gegen die Aussagen mehrerer Zeugen und Zeuginnen, die die Szenerie am Check-In des Hotels anders schildern. Demnach sei Ofarim hauptsächlich wegen der langen Wartezeit und der Bevorzugung anderer Gäste aufgebracht gewesen.

Anzeige

Nach Informationen der „LVZ“ habe eine vom Hotel beauftragte Anwaltskanzlei noch keine „objektivierbaren“ Anhaltspunkte erlangen können, die „straf- oder arbeitsrechtliche Schritte gegen den Mitarbeiter“ rechtfertigen. Auch die Staatsanwaltschaft habe bisher keine Bestätigung der Antisemitismus-Vorwürfe ermitteln können.

Ermittlungen von Amts wegen nicht ausgeschlossen

Es sei daher notwendig, die Glaubwürdigkeit der Zeugen und Zeuginnen hinsichtlich verschiedener Kriterien zu überprüfen, so die ermittelnden Behörden laut „LVZ“. Ofarims Schilderungen des Vorfalls – wie etwa in seinem Instagram-Video, bei der Polizei oder in zahlreichen TV-Auftritten – würden diesbezüglich Fragen aufwerfen. Mal sei es um die Davidstern-Kette gegangen, ein anderes Mal gerade nicht um diese, sondern um „Größeres“.

Anzeige

Sollten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Erkenntnisse erlangen, die Ofarims Aussage bestätigen, werde laut „LVZ“ auch der Tatbestand des Vortäuschens einer Straftat untersucht. Sollte sich herausstellen, dass Ofarim die Unwahrheit gesagt hat, könnte das somit Ermittlungen von Amts wegen zur Folge haben.

Der beteiligte Mitarbeiter des Hotels hatte Gil Ofarim wegen Verleumdung angezeigt. Der Sänger hatte daraufhin mit einer Anzeige wegen „aller in Betracht kommender Straftaten“ in Bezug auf die Antisemitismus-Vorwürfe sowie eine Anzeige wegen des Tatvorwurfs der falschen Verdächtigung erstattet.