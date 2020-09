Anordnung der Queen: Vergewaltiger Harvey Weinstein verliert Ritterorden

Anzeige

Anzeige

London. Königin Elizabeth II. (94) hat dem verurteilten Vergewaltiger und früheren Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein (68) seinen Ritterorden aberkannt. Das geht aus einem am Freitag in London veröffentlichten Gesetzesblatt hervor. Die Auszeichnung war Weinstein im Jahr 2004 wegen seiner Verdienste in der britischen Filmindustrie verliehen worden. Weinstein fungierte unter anderem als Produzent der britisch-amerikanischen Koproduktionen “Shakespeare in Love” und “Der englische Patient”, die zahlreiche Oscars gewannen.

Hunderte Frauen haben Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Er wurde Ende Februar in New York von einer Jury für schuldig befunden und im März zu 23 Jahren Haft verurteilt. Er sitzt diese Strafe derzeit in einem Gefängnis im Bundesstaat New York ab.