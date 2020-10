„Berlin – Tag & Nacht“-Star Anne Wünsche ist wieder Single

Anzeige

Anzeige

Zuletzt war „Berlin – Tag & Nacht”-Star und Influencerin Anne Wünsche vor allem im Fokus der Öffentlichkeit, weil sie sich einen Streit mit Oliver Pocher geliefert und später eine Unterlassungserklärung gegen ihn durchgesetzt hatte. Nun gibt es private Neuigkeiten von der 29-Jährigen: Sie und ihr Freund Karim haben sich getrennt.

Das gibt Wünsche in einem neuen Instagram-Post bekannt. “Irgendwann kommt der Moment, in dem du entscheiden musst, ob du die Seite umblätterst oder das Buch schließt. Ich habe mich für letzteres entschieden und die Beziehung beendet”, schreibt sie da zu einem Bild, das sie nachdenklich zur Seite blickend auf dem Boden sitzend zeigt. “Einige haben es ja schon geahnt, da man lange von ihm nichts mehr gehört oder gesehen hat”, so die Influencerin weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige





Anzeige

Im Guten auseinander gegangen

Sie seien „im Guten und mit sehr vielen Tränen auseinander” gegangen. „Aber manchmal ist es einfach das beste, seinen Weg alleine weiter zu gehen.” Dass sie friedlich auseinander gegangen sind, betont sie noch mal, indem sie ihrem Ex „nur das Beste” wünscht, auch wenn sie dann hinzufügt: „MEIN Mann ist er leider nicht.” Die beiden waren etwa eineinhalb Jahre zusammen.