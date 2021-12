Ex-„GNTM“-Teilnehmerin Anna Wilken hat ihr Baby verloren

Anzeige

Anzeige

Die frühere „GNTM“-Teilnehmerin Anna Wilken hat in der neunten Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten. „Das Herz von unserem kleinen Licht hat nicht geschlagen und wir lassen es gerade schweren Herzens gehen. Unsere kleine Welt steht seitdem still“, schreibt die 25-Jährige am Mittwoch bei Instagram.

„Seit Tagen quäle ich mich Zuhause mit Wehen und Blutungen, mit vielen Tränen und teilweise auch still schweigend. Der Ausflug ins Krankenhaus war nur kurz, aber aufwühlend…“, heißt es in dem Post weiter. Es falle ihr unglaublich schwer, diese Zeilen zu schreiben, „und doch ist es so wichtig, darüber zu sprechen, aufzuklären! Denn ich bin nicht alleine mit meinem Schmerz.“

Anzeige

In der Vergangenheit hatte Anna Wilken, die mit dem Hoffenheimer Fußballprofi Sargis Adamyan verheiratet ist, von ihren Versuchen berichtet, trotz einer Endometriose schwanger zu werden. Mit einer künstlichen Befruchtung klappt es schließlich, wie sie ihren Followern erst Anfang November verriet.