Sohn Bodhi ist da: Anna und André Schürrle sind wieder Eltern geworden

Anna und André Schürrle sind zum zweiten Mal Eltern geworden, wie das Paar auf Instagram bekannt gab. Die Schwangerschaft hatte die 33-Jährige Mitte Juli öffentlich gemacht und ihren Babybauch den ihren 120.000 Followern gezeigt. Am Mittwoch folgte jetzt das erste Foto von dem Neugeborenen, es zeigt Anna Schürrle mit ihrem kleinen Sohn. „Endlich halten wir dich in unseren Armen“, schreibt die 33-jährige dazu.

Der ehemalige Nationalspieler und das Model sind seit 2018 Jahren verheiratet. 2019 kam Tochter Kaia auf die Welt. Nun durfte die Zweijährige ihren kleinen Bruder begrüßen: „Kaia liebt dich, Bodhi“, schreibt André Schürrle (30) zu einem Foto bei Instagram der beiden und verrät so auch den Namen seines Sohnes.

In ihrer Rolle als große Schwester scheint Kaia bereits voll und ganz aufzugehen: Liebevoll schaut die Zweijährige auf dem Foto auf ihren Bruder. Und in Sachen Haarpracht steht Bodhi seiner großen Schwester bereits jetzt in fast nichts nach.