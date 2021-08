Multiple Sklerose: RTL-Moderatorin Anna Kraft macht Erkrankung öffentlich

Anzeige

Köln. Die neue RTL-Moderatorin Anna Kraft hat erstmals öffentlich über ihre Erkrankung gesprochen. In der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“ verriet sie am Montagmorgen, dass sie unheilbar an Multipler Sklerose erkrankt ist. „Das ist halt eine Krankheit, die sieht man einem nicht an. Wenn einer ein Bein gebrochen hat, dann hat man meistens einen Gips, und dann sieht man das, aber bei der MS ist es etwas, was für Außenstehende oft nicht sichtbar ist“, erklärt die 35-Jährige.

Vor rund sechseinhalb Jahren dachte Kraft, dass sie sich einen Nerv im Rücken eingeklemmt habe. Nach zahlreichen Untersuchungen im Krankenhaus gab es dann allerdings die schockierende Diagnose: MS. Zu ihren Symptomen zählen Kribbeln in den Gliedmaßen und Spastiken in der Hand, sagt Kraft. Sie nehme Medikamente, die den Verlauf der Krankheit verlangsamen. Heilbar ist Multiple Sklerose aber nicht. „Frau Kraft hat schon eine aktive Erkrankung, sie ist sehr früh diagnostiziert worden und konsequent behandelt worden“, erklärt ihr behandelnder Arzt gegenüber RTL. Dadurch konnten neue Entzündungsherde im Gehirn bisher vermieden werden.

Anna Kraft auf neuer Mission

„Natürlich habe ich auch meine Dämonentage, wie ich so schön sage”, berichtet Kraft bei „Guten Morgen Deutschland“. Wenn es ihr nicht gut gehe, könne sie sich jedoch auf ihren Partner, Fußballkommentator Wolff-Christoph Fuss (45), verlassen. Die beiden sind seit zehn Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Töchter, die 2018 und 2020 zur Welt kamen.

Die ehemalige Leichtathletin spricht in ihrer Instagram-Story aufgrund ihrer nun öffentlich gemachten Erkrankung von einer neuen Mission. Diese lautet: „Kraft geben, anderen Mut machen und MS entmystifizieren.“ Ab dem 16. September moderiert Anna Kraft die Matchday-Show bei TVNow, in der es um die Europa League und die neue Europa Conference League gehen wird.

Was ist Multiple Sklerose?

Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark umfasst und meist im frühen Erwachsenenalter beginnt. Die Krankheit lässt noch viele Fragen unbeantwortet und ist in Verlauf, Beschwerdebild und Therapieerfolg von Patient zu Patient so unterschiedlich, dass sich allgemeingültige Aussagen nur bedingt machen lassen. Aus diesem Grund ist MS auch als „Krankheit mit den 1000 Gesichtern“ bekannt, schreibt der Bundesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft auf seiner Website.