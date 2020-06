Anna Kendrick über “Twilight”-Dreh: “Ich hätte am liebsten jeden umgebracht”

Anzeige

Schauspielerin Anna Kendrick hat in den “Twilight”-Filmen die Rolle der Jessica Stanley gespielt. Nun spricht sie in einem Video der “Vanity Fair” über den Dreh, an den sie sich nicht unbedingt gern zurückerinnert. “Den ersten Film haben wir in Portland, Oregon, gedreht, und ich kann mich nur daran erinnern, dass mir so kalt und elend war. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Chucks komplett durchnässt waren”, erzählt sie. “Ich hatte das Gefühl, das waren wirklich tolle Leute und ich bin mir sicher, dass wir unter anderen Umständen Freunde geworden wären, aber in der Situation hätte ich am liebsten jeden umgebracht”, fügt sie scherzend hinzu.

Andererseits habe die Situation auch irgendwie zusammengeschweißt. Es sei ein bisschen so gewesen, als wenn man gemeinsam etwas Traumatisches erlebt habe. “Wie Leute, die gemeinsam eine Geiselnahme überstanden haben und dadurch fürs Leben verbunden sind.”

Dreh für zweiten “Twilight”-Teil etwas besser

Beim Dreh für den zweiten “Twilight”-Film sei das Wetter dann nicht ganz so schlimm wie beim ersten Mal gewesen. “Da haben wir uns dann alle ein bisschen besser kennengelernt.” Sie habe aber gleichzeitig auch noch für einen anderen Film gedreht, was viel Organisation bedurft habe.