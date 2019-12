Angelina Heger zeigt Babybauch und verrät Schwangerschaftsmonat

Anzeige

Erst vor wenigen Tagen gaben "Bachelor" Sebastian Pannek und Angelina Heger bekannt, dass sie Eltern werden. Nun gibt es weitere Details zur Schwangerschaft.

Die 27-Jährige hat ein Foto von ihrem Bauch auf Instagram gepostet. In einem weißen Bikini steht sie am Wasser, hält ihre Hände in Herzform auf den Bauch. Dazu schreibt sie: "Unser kleines Baby. Es ist der 4. Monat, in dem ich dich nun unter meinem Herzen tragen darf."

In dem sozialen Netzwerk reagieren die Fans der 27-Jährigen mit vielen Glückwünschen. Andere fragen, ob sie in den laufenden Monaten auch das Geschlecht verraten würden oder ob sie das bis zum Schluss geheim halten wollen. Eine Antwort der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin gab es darauf bislang nicht.

Für die Fans kam die Verkündung der Schwangerschaft ziemlich überraschend, da die beiden erst im Juli offiziell ihre Liebe bekannt gaben. Später verrieten sie jedoch, dass sie bereits seit einem Jahr ein Paar sein.

RND/ce





