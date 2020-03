Andrea Berg hilft bei Corona-Krise: Ihr Hotel wird zur Bettreserve, um Krankenhäuser zu entlasten

Anzeige

Schon jetzt befinden sich viele Krankenhäuser in Deutschland wegen der Coronavirus-Patienten im Krisenmodus. Die Schlagersängerin Andrea Berg und ihr Ehemann Ulrich Ferber möchten das deutsche Gesundheitssystem nun unterstützen.

Andrea Berg stellt Hotelflügel als Bettreserve zur Verfügung

In ihrem “Sonnenhof”-Hotel in Aspach, in Baden-Württemberg, können nun Patienten untergebracht werden. „Wir haben uns auf die Bitten des Landratsamtes und der Rems-Murr-Kliniken bereit erklärt, vorübergehend einen Hotelflügel des Sonnenhofs als Bettenreserve zur Verfügung zu stellen“, steht es auf der Website des Hotels des prominenten Paares.

Keine Unterbringung von Corona-Patienten im Hotel

Jedoch sollen keine Coronavirus-Infizierte in dem Hotel schlafen. „Die Rems-Murr-Kliniken werden diese Bettenreserve nicht für Covid-19 Patienten, sondern für Menschen nutzen, die aufgrund der Situation nach einem Krankenhausaufenthalt nicht direkt in die lokalen Rehakliniken, Senioren- und Pflegeheime aufgenommen bzw. zurückkehren können“, lautet es auf der Internetseite.

Ob die Betten des Hotels tatsächlich genutzt werden, ist nicht klar, denn es handelt sich zunächst um einen Notfallplan. Doch falls es zu der Maßnahme kommt, möchte Familie Ferber dabei helfen, dass die „dringend benötigten Klinik-Betten für die stationäre Behandlung von Covid-19 Patienten in der Klinik selbst frei gemacht werden können“.

Frühere Arzthelferin: Andrea Berg mit Corona-Appell auf Instagram

Vor ihrer Schlager-Karriere war Andrea Berg Arzthelferin. Auf Instagram wendete sie sich schon vor einigen Tagen an ihre Fans und forderte diese auf, die Regeln des Gesundheitsministeriums zu befolgen. “Wenn wir jetzt nicht alle verantwortungsbewusst handeln, können wir den Kollaps in der medizinischen Versorgung aller Bürger nicht mehr verhindern", schrieb sie in einem Beitrag auf der Plattform.

RND/am