American-Idol-Teilnehmerin Nikki McKibbin stirbt mit 42 Jahren

Arlington. American-Idol-Teilnehmerin Nikki McKibbin ist tot. Sie habe am Mittwoch ein Gehirn-Aneurysma erlitten und am Sonntagmorgen seien die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt worden, bestätigte ihr Ehemann Craig Sadler in einem Beitrag auf Facebook am Sonntag. McKibbin wurde 42 Jahre alt.

McKibbin war eine Sängerin aus Texas, die 2002 in der Castingshow den dritten Platz holte. Auf dem ersten Platz landete damals Kelly Clarkson, Platz zwei holte Justin Guarini. Die damals 23-jährige McKibbin beeindruckte die Jury mit souligen Performances von Liedern von Janis Joplin, Stevie Nicks und einer mitreißenden Interpretation von Alanna Myles' „Black Velvet“.

Vertreter von American Idol, der US-amerikanischen Version von Deutschland sucht den Superstar, drückten der Familie und Freunden von McKibbin ihr Beileid aus. „Nikki McKibbin war ein unglaubliches Talent und wir sind von der Nachricht ihres Hinscheidens zutiefst betrübt“, hieß es in einer Stellungnahme auf Twitter. „Sie war Teil unserer American-Idol-Familie und wird aufrichtig vermisst.“