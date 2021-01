Nach Auftritt bei Biden-Vereidigung: Poetin Amanda Gorman bekommt Modelvertrag

Anzeige

Mit dem Auftritt mit ihrem Gedicht „The Hill We Climb“ auf der Vereidigungszeremonie für Joe Biden ist die erst 22-jährige Amanda Gorman zum heimlichen Star der Feier geworden. Die ganze Welt schwärmte von der jüngsten Inaugurations-Poetin in der US-Geschichte – gleich drei ihrer Werke schafften es danach in die Buchcharts.

Und von den Stufen des US-Kapitols führt der nächste Weg Gorman nun in die Welt der Haute Couture, wie Medien wie der „Hollywood Reporter“ berichten. Die Dichterin aus Los Angeles wurde demnach von der Modelagentur IMG unter Vertrag genommen, die auch Branchenberühmtheiten wie Gigi und Bella Hadid, Karlie Kloss, Ashley Graham oder Gisele Bündchen vertritt. Allerdings soll sie nicht selbst auf den Laufsteg, ihre Agenten sollen ihr stattdessen Werbeverträge und Partnerschaften mit Modehäusern und hochwertigen Fashion-Marken beschaffen. Auch eine Literaturagentur, eine Unterhaltungsagentur und eine Anwaltskanzlei sollen bereits für Gorman arbeiten, berichtet der „Hollywood Reporter“.

Haarband von Gormans Auftritt ausverkauft

Denn nicht nur mit ihrem Gedicht, sondern auch mit ihrem Outfit überzeugte die junge Poetin: Das rote Haarband von Prada, das die 22-Jährige bei dem Auftritt trug, ist laut „Vogue“ seitdem ausverkauft. Die goldenen Ohrringe hatte ihr keine Geringere als US-Talkerin Oprah Winfrey geschenkt.