Alyssa Milano kämpft seit April mit Corona-Symptomen: “Covid-19 ist eine Bestie”

Niemals zuvor habe sie sich so krank gefühlt – mit diesen Worten beschrieb US-Schauspielerin Alyssa Milano in einem Instagram-Post im August ihr Befinden während ihrer Covid-19-Erkrankung. Die 47-Jährige hatte sich im April mit dem Coronavirus infiziert – rund vier Monate nach der akuten Infektion leidet sie jedoch noch immer an zahlreichen Symptomen, woran sie vor allem auf Instagram ihre Fans und Follower teilhaben lässt.

Alles habe wehgetan, sie habe nicht atmen können, dazu seien schreckliche Kopfschmerzen, Übergeben, Fieber und der Verlust des Geruchssinns gekommen: “Ich dachte, ich würde sterben”, hieß es im August in einem ihrer Posts.

Inzwischen geht es Alyssa Milano langsam etwas besser – davon berichtet sie in einem ihrer vergangenen Beiträge. Nichtsdestotrotz: Die “Charmed”-Schauspielerin hat nach wie vor mit zahlreichen Symptomen und Folgen der Erkrankung zu kämpfen, und auch wenn ihr Körper inzwischen Antikörper auf das Virus gebildet hat, hat sie dennoch Angst davor, dass sich ihre Angehörigen mit dem Coronavirus infizieren, wie sie auf der Social-Media-Plattform schreibt: “Manchmal habe ich Angst. Nicht davor, noch einmal krank zu werden, sondern davor, dass meine Lieben krank werden. Es [das Coronavirus, Anm. d. Red.] ist eine Bestie.”

Nach Bekanntwerden ihrer Corona-Erkrankung schockte Milano im August mit einem Instagram-Video, in dem sie von ihrem Haarverlust berichtete, an dem sie seit ihrer Corona-Infektion leide.

Milano hatte 2017 den Hashtag #MeToo (“Ich auch”) in die Schlagzeilen gebracht, als der Missbrauchsskandal um Filmproduzent Harvey Weinstein bekannt wurde. Unter dem Schlagwort meldeten sich weltweit Opfer sexueller Übergriffe zu Wort.