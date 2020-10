Erst Koch, nun Gärtner: Soeyon Schröder-Kim zeigt Ex-Kanzler bei Tomatenernte

Anzeige

Anzeige

Hannover. Dass Altkanzler Gerhard Schröder Spaß am Kochen hat, wurde von seiner Ehefrau Soyeon Schröder-Kim nicht nur in Interviews verraten. Auch bei Instagram postete die 52-Jährige bereits den ein oder anderen Schnappschuss von ihrem Ehemann am Herd.

Nun lässt die Südkoreanerin ihre Follower mit einem weiteren Foto an ihrem Privatleben teilhaben. Wie auf einem kürzlich geposteten Bild zu sehen ist, bringt sich Gerhard Schröder nicht nur beim Zubereiten von Lebensmitteln aktiv ein, sondern erntet diese auch.

Mit der Bildunterschirft „Letzte Tomatenernte in diesem Jahr“ postete Soyeon Schröder-Kim am Montag ein Foto, das ihren Mann ganz casual in Pantoffeln und Pulli beim Pflücken einiger Tomaten zeigt.

Anzeige

Dass im Hause Schröder-Kim in Hannover gerne Leckereien aus dem eigenen Anbau verspeist werden, stellte die Altkanzler-Gattin erst kürzlich unter Beweis, als sie ein Foto von sich und den Tomatensträuchern aus dem heimischen Garten postete. Dazu schrieb sie: „Mein #Hasosul – Eine kleine Freude am Wochenende sind die Tomaten aus unserem Garten, die mit Geduld sooooo lange auf meine Heimkehr gewartet haben!“

Anzeige

Soyeon Schröder-Kim verwendet in ihren Postings häufiger den Hashtag #Hasosul. Der koreanische Begriff steht für die kleinen Freuden des Alltags. Und diese scheinen sie und ihr Mann in Form ihrer Ernte aus dem eigenen Garten mehr als zu genießen.