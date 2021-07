Als erste „Take Me Out“-Paar: Svenja und Steve freuen sich auf Nachwuchs

Anzeige

Anzeige

2017 haben sich die Hotelfachfrau Svenja und der Rettungsassistent Steve in der RTL-Datingshow „Take Me Out“ kennengelernt, von da an beschritten sie ihren Weg als Paar. Nachdem sich die beiden Anfang des Jahres den Traum vom Eigenheim erfüllt haben, erwarten sie nun das erste gemeinsame Baby. Es ist eine kleine Besonderheit: Es ist das erste Mal, dass ein „Take Me Out“-Paar ein Kind erwartet - dabei sind schon viele Liebespaare aus der Show hervorgegangen.

Mit Vorfreude in die Zukunft

Mit Vorfreude und Dankbarkeit blickt das Paar der Zukunft entgegen. Unter einem Foto auf Svenjas Instagram-Kanal, das die beiden mit einem Ultraschallbild zeigt, heißt es: „Wir sind unglaublich glücklich, dankbar und freuen uns schon sehr auf die Kugelzeit!“

Anzeige

Anzeige

Für die Kölnerin ist es allerdings nicht das erste Kind. Sie hat Tochter Zoé mit in die Beziehung gebracht. Auch Zoé freue sich über die Ankunft eines „echten Babys“ und wünsche sich das schon sehr lange, verkündet Mutter Svenja auf ihrem Instagram-Kanal.