Allesdichtmachen: „Fassungslos“, „Angstmache“ – Kollegen distanzieren sich von Videoaktion

Die Videoaktion #allesdichtmachen schlägt hohe Wellen. 53 Schauspielerinnen und Schauspieler hatten mit den Mitteln der Satire auf Videoclips gegen die Corona-Politik der Bundesregierung protestiert.

Viele Kollegen reagieren ablehnend auf #allesdichtmachen

Die Reaktionen der nicht teilnehmenden Kollegen fielen weitgehend ablehnend aus. Viele distanzierten sich massiv „Make cynicism great again? Oder wie? Wird‘s schon boring im Brandenburger Landhaus?“, fragte beispielsweise Schauspielerin Nora Tschirner bei Instagram. Und fuhr fort: „Jetzt doch mal rauswagen und ’n büschn kokeln, weil man sich sonst um die eigene Gefühlsverwaltung kümmern müsste? Joah, kann man machen. Kann halt sein, dass man sich ein büschn schämen wird in nen paar Jahren (Wochen). Unfuckingfassbar.“

„Fassungslos“ zeigte sich auch Schauspielerin Alexandra Maria Lara. Und Elyas M‘Barek kommentierte das Instagram-Video von Volker Bruch, der sich zum Thema „Angstmache“ verbreitetet mit einem Statement, wonach mit Zynismus keinem geholfen sei.

Tschirners „Tatort“-Ermittlerkollege Christian Ulmen bemerkte: „Heute bisschen für Kollegen schämen. #allesschlichtmachen“. Die Gegenaktion #Allesschlichtmachen fand bei Twitter weitgehend Zuspruch: „Wenigstens gibt es ein paar Vernünftige, die sich gegen diesen Schwachsinn stellen.“

Die #allesdichtmachen-Teilnehmerin Heike Makatsch, die bei Instagram Reue zeigte („Sollte ich damit rechten Demagogen in die Hände gespielt haben, so bereue ich das zutiefst“), zog ihr Video am Freitagmorgen zurück.

Die Künstlerszene ist von der Pandemie besonders gebeutelt, seit dem Frühjahr 2020 liegt die Liveszene in der Bundesrepublik quasi still.