Olympiasiegerin Aljona Savchenko lässt sich von Künstler Cross scheiden

Peking. Die Ehe von Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko (38) mit dem Grafikdesigner und Künstler Liam Cross steht vor dem Ende. „Ja, das stimmt - wir sind getrennt. Es läuft ein Scheidungsprozess“, bestätigte die frühere Paarläuferin in einem Instagram-Post. Einzelheiten wolle die 38-Jährige, die in Oberstdorf lebt, nicht preisgeben. „Es ist mein Privatleben“, betonte die gebürtige Ukrainerin, die 2018 bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang mit Bruno Massot die Goldmedaille gewonnen hatte.

Zunächst hatte Cross, mit dem Savchenko eine Tochter hat, über die Trennung und anstehende Scheidung auf Instagram berichtet. Er habe online immer wieder gelesen, „dass wir noch als glückliche Familie zusammen leben“, schrieb er, „was nicht der Fall ist.“