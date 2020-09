Alec und Hilaria Baldwin stellen ihr Baby auf Instagram vor

Anzeige

New York/Los Angeles. Einen Tag nach Bekanntgabe der Geburt ihres fünften gemeinsamen Kindes haben Alec und Hilaria Baldwin den Namen ihres jüngsten Sohnes verraten. “Wir würden euch gerne mit Eduardo Pau Lucas Baldwin bekanntmachen”, schrieb die gebürtige Spanierin Hilaria am Donnerstag auf Instagram zu einem Foto des zwei Tage alten Jungen. Der Name bedeute “reicher Hüter des Friedens und des Lichts”, erklärte die Yoga-Lehrerin.

“Wir könnten nicht glücklicher sein”

Am Tag zuvor hatten der 62-jährige Schauspieler (“Blue Jasmine”) und seine 36 Jahre alte Frau den Neugeborenen per Familienbild zu dritt vorgestellt. “Er ist perfekt und wir könnten nicht glücklicher sein”, schrieb die Mutter zu dem Foto.

Das seit 2012 verheiratete Paar hat bereits vier gemeinsame Kinder, Tochter Carmen Gabriela (7) und die Söhne Rafael Thomas (5), Leonardo Ángel Charles (knapp 4) und den zwei Jahre alten Romeo Alejandro David. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Baldwin Tochter Ireland (24).