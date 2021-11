Alec und Hilaria Baldwin feiern Halloween für ihre Kinder: „Sie waren so glücklich“

Anzeige

Anzeige

Es sind schwere Tage, die Schauspieler Alec Baldwin derzeit durchlebt. Vor rund anderthalb Wochen ereignete sich am Set von seinem neuen Film „Rust“ ein tödlicher Unfall, bei dem die Kamerafrau Halyna Hutchins getötet und der Regisseur Joel Souza verletzt wurden. Baldwin selbst gab den Schuss aus einer Waffe ab, von der er offensichtlich nicht wusste, dass sie scharfe Munition enthielt. Trotz – oder vielleicht gerade wegen – dieses traumatischen Ereignisses will der 63-Jährige aber weiter für seine Familie da sein, vor allem für seine Kinder.

Hilarias Mama-Herz ist erwärmt

Am bescherten Baldwin und seine Frau Hilaria ihren sechs gemeinsamen Kindern eine kleine Halloween-Feier - inklusive „Last-Minute-Kostüme“, wie Hilaria Baldwin auf Instagram schreibt. Dazu postete sie eine Fotoreihe ihrer Familie. Zu sehen ist dabei unter anderem ein Familienschnappschuss, der sowohl die sechs Kinder als auch Alex Baldwin und seine Frau in Halloween-Verkleidungen zeigt.

Anzeige

„Die Kinder in dieser Situation zu erziehen, ist eine intensive Erfahrung, um es gelinde auszudrücken. Heute haben wir uns zusammengerauft, um ihnen einen Feiertag zu schenken. (...) ein kleines Durcheinander ... aber sie waren so glücklich und das erwärmte mein Mama-Herz. Frohes Halloween von den Baldwinitos“, schreibt die 37-Jährige in dem Beitrag.

Anzeige

Video Waffe von Alec Baldwin nicht ordnungsgemäß überprüft 1:55 min Der US-Schauspieler hatte vergangene Woche bei einem Filmset die Kamerafrau Halyna Hutchins getötet und den Regisseur Joel Souza verletzt. © Reuters

Am Wochenende äußerten sich Alec Baldwin erstmals vor laufender Kamera zu dem tragischen Vorfall, der sich am Filmset abgespielt hatte. „Sie war meine Freundin. An jenem Tag, an dem ich in Santa Fe ankam, um mit den Dreharbeiten zu beginnen, habe ich sie mit Joel, dem Regisseur, zum Abendessen eingeladen“, erklärte Baldwin vor Reportern. Das Team sei eine „sehr eingespielte Crew“ gewesen, doch „dann geschah dieses schreckliche Ereignis“.