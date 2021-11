Alec und Hilaria Baldwin feiern Halloween für ihre Kinder: „Sie waren so glücklich“

Anzeige

Es sind schwere Tage, die Schau­spieler Alec Baldwin derzeit durch­lebt. Vor rund andert­halb Wochen ereignete sich am Set von seinem neuen Film „Rust“ ein töd­licher Unfall, bei dem die Kamera­frau Halyna Hutchins getötet und der Regisseur Joel Souza verletzt wurden. Baldwin selbst gab den Schuss aus einer Waffe ab, von der er offen­sicht­lich nicht wusste, dass sie scharfe Muni­tion enthielt. Trotz – oder vielleicht gerade wegen – dieses trauma­tischen Ereig­nisses will der 63-Jährige aber weiter für seine Familie da sein, vor allem für seine Kinder.

Hilarias Mamaherz ist erwärmt

So bescherten Baldwin und seine Frau Hilaria ihren sechs gemein­samen Kindern eine kleine Hallo­ween­feier – inklusive „Last-minute-Kostümen“, wie Hilaria Baldwin auf Insta­gram schreibt. Dazu postete sie eine Foto­reihe mit ihrer Familie. Zu sehen ist dabei unter anderem ein Familien­schnapp­schuss, der sowohl die sechs Kinder als auch Alex Baldwin und seine Frau in Hallo­ween­verklei­dungen zeigt.

„Die Kinder in dieser Situa­tion zu erziehen ist eine intensive Erfah­rung, um es gelinde auszudrücken. Heute haben wir uns zusammen­gerauft, um ihnen einen Feier­tag zu schenken. (...) ein kleines Durch­einander ... aber sie waren so glück­lich, und das erwärmte mein Mama­herz. Frohes Hallo­ween von den Baldwinitos“, schreibt die 37-Jährige in dem Beitrag.

Am Wochen­ende äußerte sich Alec Baldwin erstmals vor laufender Kamera zu dem tragi­schen Vorfall, der sich am Film­set abge­spielt hatte. „Sie war meine Freundin. An jenem Tag, an dem ich in Santa Fe ankam, um mit den Dreh­arbeiten zu beginnen, habe ich sie mit Joel, dem Regis­seur, zum Abend­essen eingeladen“, erklärte Baldwin vor Reportern. Das Team sei eine „sehr eingespielte Crew“ gewesen, doch „dann geschah dieses schreckliche Ereignis“.