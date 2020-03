Alan Merrill an Corona gestorben: Arrows-Frontmann stirbt an Folgen von Covid-19-Erkrankung

Anzeige

Die Musikwelt trauert um Alan Merrill. Der Songwriter der Rockhymne “I Love Rock ’n‘ Roll” und Frontmann der Rockband Arrows ist tot. Er starb am Sonntagmorgen nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Dass der Künstler dem neuartigen Virus erlag, bestätigte seine Tochter Laura noch am selben Tag in einem Facebook-Post.

In dem Posting seiner Tochter heißt es: “Das Coronavirus hat heute Morgen meinen Vater genommen. Mir wurden zwei Minuten gegeben, um mich zu verabschieden, ehe ich rausgeschoben wurde. Er schien friedvoll zu sein, und als ich ihn verlassen habe, gab es noch die Hoffnung, dass er nicht zur Meldung im CNN/Fox-Newsscreen werden würde.” Weiter schreibt Laura Merrill: “Als ich durch die Türen meiner Wohnung kam, erhielt ich die Nachricht, dass er verstorben sei. Wie kann das sein? Ich war doch erst vor ein paar Wochen bei seiner Show.” Noch vor wenigen Wochen trat der 69 Jahre alte Rockmusiker mit seiner Band in New York auf, ehe sich Symptome einer Coronavirus-Infektion zeigten, die der Musiker als “Erkältung” herunterspielte.

Merrills Tochter widmet sich aber auch mit einem eindringlichen Appell an die Menschen: “Bleibt zu Hause, wenn nicht für euch selbst… für andere. Für meinen Vater. Die Sache ist echt.”

