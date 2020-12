Laura Müllers Protz-Adventskalender: iPhone, Designer-High-Heels und Diamant-Ohrringe

Anzeige

Dass Schlagersänger Michael Wendler (48, „Egal“) seinen „Schatzi“ Laura Müller ganz dolle liebt, hat er in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt. Angesichts des Luxus-Adventskalenders, mit dem der Wendler seine 20-jährige Frau zurzeit im gemeinsamen Haus in Florida beglückt, geraten aber selbst hart gesottene Fans des Promi-Paares ziemlich ins Staunen.

Denn das, was sich hinter den Türchen - oder genauer gesagt in den Päckchen - verbirgt, die Laura jeden Tag aufs Neue in ihrer Instagram-Story öffnet, dürfte in vielen Haushalten den Wert sämtlicher Weihnachtsgeschenke übersteigen. Gleich am 1. Dezember gab es ein neues iPhone, es folgten Designer-High-Heels, eine Luxus-Sonnenbrille, eine Tasche von Louis Vuitton, am Nikolaustag Weißgold-Ohrringe mit 14-Karat-Diamanten und ein Kashmir-Cape mit echtem Fuchspelz. Am Dienstag packte die 20-Jährige schließlich einen Designergürtel aus, auch der aus dem Hause Louis Vuitton. Viel weniger als 1000 Euro dürfte keine der Adventskalender-Überraschungen gekostet haben, einiges vermutlich sogar sehr viel mehr.

„Freue Dich über den Kalender, aber freu Dich alleine...“

Auf dem Instagram-Kanal von Laura werden die Geschenke fleißig kommentiert und vielfach auch kritisiert. „Liebe Laura, was möchtest du uns mit Deinem Adventskalender mitteilen? Meinst Du nicht auch, dass in Zeiten der Pandemie und Ungewissheit dieser protzige Kalender nicht etwas unangebracht ist?“, fragt eine Followerin.

Eine andere schreibt: „Meinst Du nicht, es wäre etwas Zurückhaltung angebracht? Es gibt sehr viele Menschen, auch Deine Fans, denen es gerade sehr schlecht geht und die finanziell ums Überleben kämpfen. Und Du stellst permanent Deinen Protz aus... Freue Dich über den Kalender, aber freu Dich alleine...“ Vielfach wird auch die Frage gestellt, wie der Schlagersänger den Luxus-Wahnsinn überhaupt finanziere.

Laura Müller hat auf die Kritik bislang nicht reagiert - aber in ihrer Instagram-Story ganz fleißig Herzchen an ihren „Schatzi“ Michael Wendler verteilt.