Neue Premiumfunktion: Spotify erfüllt Wunsch von Adele

Wenn sich Adele etwas wünscht, kann Spotify offenbar nicht Nein sagen. Der Popstar äußert sich bei Twitter erfreut darüber, dass der Streamingdienst die Zufallswiedergabe „Shuffle“ als Standardeinstellung beim Abspielen von Musikalben abgeschafft hat – zumindest für Premiumnutzerinnen und -nutzer.

„Das war der einzige Wunsch, den ich für unsere sich ständig verändernde Branche hatte! Wir erstellen unsere Alben nicht grundlos mit so viel Sorgfalt und machen uns so viele Gedanken über die Reihenfolge der Lieder. Unsere Kunst erzählt eine Geschichte und unsere Geschichten sollten so gehört werden, wie wir das beabsichtigen“, schrieb Adele bei Twitter. „Danke, Spotify, dass ihr uns zuhört.“

Der Streamingdienst antwortete mit den Worten „Alles für dich“ auf den Tweet.

Die BBC zitiert zudem einen Spotify-Sprecher mit den Worten, man freue sich sehr, diese neue Premiumfunktion anbieten zu können, die von Nutzerinnen und Nutzern sowie Künstlerinnen und Künstlern lange gefordert worden sei. Er ergänzte, die „Shuffle“-Funktion, mit der die Titel eines Albums in zufälliger Reihenfolge angehört werden können, würde es noch immer geben, standardmäßig würden die Alben jetzt aber in der vom Künstler oder der Künstlerin vorgesehenen Reihenfolge abgespielt.

Adele hatte am vergangenen Freitag ihr neues Album „30″ veröffentlicht. Die Britin gehört mit über 64 Millionen monatlichen Hörerinnen und Hörern zu den erfolgreichsten Popstars bei Spotify.