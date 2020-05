Adele postet Foto bei Instagram - und ist kaum wiederzuerkennen

Anzeige

In einem Post auf Instagram bedankt sich Adele für die Glückwünsche anlässlich ihres Geburtstages am 5. Mai. Doch was die Fans vor allem in Verzückung bringt, ist das Foto dazu: In einem schwarzen Kleid, das gerade mal die Hälfte ihrer Oberschenkel bedeckt, präsentiert sich das Popsternchen ihren Fans. Eingerahmt wird sie dabei von einem Ring aus weißen Kunstblumen. Weniger das gewohnt sympathischen Lächeln überrascht dabei, sondern vor allem die schlanke Figur der 32-Jährigen.

Ihre Follower sind begeistert. “Wow, du bist atemberaubend!", schreibt eine. “Schaut sie an! Erstaunlich...das ist meine Motivation für den Dienstag”, kommentiert ein anderer. Und ein weiterer Follower schreibt: “Die Quarantäne hat auf mich leider nicht diesen Effekt gehabt!”

Die Soulsängerin selbst verschwendet hingegen keine Worte über ihre Typveränderung. Stattdessen hofft sie einfach, “dass Ihr alle in dieser verrückten Zeit sicher und gesund bleibt". Sie lässt sich die Gelegenheit zudem nicht nehmen, sich bei den Leuten zu bedanken, die sich in der Corona-Zeit in den Dienst der Menschheit stellen: “Ich möchte all unseren Ersthelfern und wichtigen Mitarbeitern danken, die uns beschützen und gleichzeitig ihr Leben riskieren!” Ihr seid wirklich unsere Engel, schreibt sie in ihrem Post. ️

