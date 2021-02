Ab Sommer: Spanische Kronprinzessin besucht Schule in Wales

Anzeige

Madrid. Die spanische Kronprinzessin Leonor besucht ab dem Sommer ein Internat in Wales. Das teilte der spanische Königspalast am Mittwoch mit. Die 15-Jährige werde für zwei Jahre Schülerin des UWC Atlantic College in der Burg St. Donat’s an der südwalisischen Küste. Die Königsfamilie will die Kosten in Höhe von 67.000 Pfund (knapp 76.500 Euro) selbst begleichen.

Leonor ist die ältere der beiden Töchter von König Felipe VI. und Königin Letizia. Das Internat nimmt nach eigenen Angaben Schüler aus mehr als 150 Ländern auf. Leonor schaffte die Aufnahme in die Schule nach Angaben des Palasts auf anonymem Weg. Dafür habe sie sich mehreren Tests unterzogen.

Die spanische Königsfamilie ist in den vergangenen Jahren wegen des früheren Königs Juan Carlos in die Kritik geraten. Gegen ihn wird wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten ermittelt. Der Vater von König Felipe VI. zog im vergangenen Jahr in die Vereinigten Arabischen Emirate. Der spanische Sender RTVE fing sich mit einer Schlagzeile zum Schulbesuch der Kronprinzessin Ärger ein. Nachdem der Sender gemeldet hatte, „Leonor verlässt Spanien, wie ihr Großvater“, teilte er sein Bedauern über „den schweren Fehler“ mit und kündigte Konsequenzen für die Verantwortlichen an.