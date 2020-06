98,5 Kilo - Beim Wendler fällt die Liebe ins Gewicht

Anzeige

Los Angeles. Manche hungern nach Liebe, andere macht die Liebe hungrig. Michael Wendler etwa – so vermeldete “rtl.de” – hatte schon vor einigen Monaten festgestellt, dass der Zeiger der Waage fünf Kilogramm nach vorn gerutscht war. Bei der neuerlichen Heimkehr nach Florida machte der Zeiger jetzt einen weiteren, noch gewaltigeren Sprung.

Er habe natürlich schon gemerkt, dass er „ein bisschen“ zugenommen habe, gestand der Sänger bei Instagram, wo seine Fans Zeugen der Wendler-Gewichtswahrheit sein konnten: 98,5 Kilo wiegt der Wendler aktuell. „Vor zwölf Monaten hatte ich 14 Kilo weniger, unfassbar“, lautet sein Statement.

Wendler: “Man nimmt nur zu, wenn man glücklich ist”

Ursache für die Zusatzpfunde ist das Privatleben – so sah der Verliebte das schon beim ersten Gang zur Waage. „Ich habe soviel zugenommen, weil ich glücklich bin. Ich habe mal gehört: Man nimmt nur zu, wenn man glücklich ist.“ Er habe nicht im Fitnessstudio Zeit verbringen wollen, sondern an der Seite von Laura Müller.

Die verlor in den vergangenen Monaten aber an Gewicht – durch Bewegung. Für die RTL-Sendung „Let’s Dance“ stand Müller acht Wochen lang jeden Tag mit ihrem Tanzpartner Christian Polenc auf dem Parkett. Gegen den Gewichtsverlust habe sie gar nicht anessen können. „Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gegessen wie zur Zeit“, verriet Müller. Naja, und das kennt jeder: Appetit ist ansteckend.