Queen Elizabeth gedenkt Terroropfern vom 11. September

London. Die britische Königin Elizabeth II. hat den Hinterbliebenen und Überlebenden des Terror-Anschläge vom 11. September 2001 ihr Mitgefühl ausgesprochen. „Meine Gedanken und Gebete – und die meiner Familie und der ganzen Nation – sind bei den Opfern, Überlebenden und betroffenen Familien sowie bei den Ersthelfern und Rettungskräften, die zum Einsatz gerufen wurden“, erklärte die Königin in einer Botschaft an US-Präsident Joe Biden.

Queen besuchte Ground Zero

Ihr Besuch am zerstörten World Trade Center in New York stehe ihr immer noch vor Augen, fügte die Monarchin hinzu. Sie wolle nicht nur die Opfer aus so vielen Staaten und Glaubensrichtungen ehren, sondern auch die Widerstandsfähigkeit und die Entschlossenheit derer würdigen, die sich beim Wiederaufbau zusammengefunden hätten.

Am 11. September 2001 hatten islamistische Terroristen vier Passagierflugzeuge entführt. Zwei davon steuerten sie in die beiden Türme des Word Trade Centers, ein weiteres ins Verteidigungsministerium in Washington. Das vierte Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab, weil Passagiere gegen die Entführer revoltierten. Insgesamt kamen knapp 3000 Menschen ums Leben, darunter 67 aus Großbritannien.

Premierminister Boris Johnson erklärte zum 20. Jahrestag, die Terroristen hätten es nicht vermocht, den Glauben an Freiheit und Demokratie zu erschüttern. „Es ist ihnen misslungen, unsere Nationen auseinander zu treiben oder uns dazu zu bringen, unsere Werte aufzugeben oder in ständiger Angst zu leben“, sagte Johnson.