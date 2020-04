80. Geburtstag: Royals aus ganz Europa gratulieren Königin Margrethe

Anzeige

So viel ist sicher: Nur weil das Coronavirus die ursprünglich geplanten Feierlichkeiten anlässlich des 80. Geburtstags von Königin Margrethe zu Dänemark durchkreuzt haben, bedeutet das nicht, dass an ihrem Ehrentag nicht jede Menge Menschen an “Daisy” – wie die Monarchin liebevoll genannt wird – gedacht haben. Da wäre zum einen das dänische Volk – und das hatte sich etwas ganz Besonderes überlegt, um seine Königin hochleben zu lassen: Denn die Dänen haben am Donnerstagmittag ein Lied für ihre Königin gesungen - von ihren Balkonen, Fenstern und Gärten aus.

Beste Wünsche aus den Palästen Europas

Dieses Ständchen sollte aber nicht alles sein, was die dänische Königin an guten Wünschen übermittelt bekommen sollte. Denn Mitglieder europäischer Königshäuser haben sich in einer Videobotschaft an die Königin gewandt, um ihr – der schweren Zeit zum Trotz – die besten Wünsche zum Geburtstag zu übermitteln.

Royals from all over Europe have come together to wish Queen Margrethe a happy 80th birthday 👑 pic.twitter.com/vYlwMHRx7j — JR (@Jakreg76) April 16, 2020

Von König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande über Carl Gustaf von Schweden mit seiner Frau Silvia bis hin zu König Felipe von Spanien – sie alle sprachen mit den besten Wünschen in die Kamera. Die einzelnen Wünsche wurden zu einem Video zusammengeschnitten, das am Donnerstagabend bei Twitter geteilt wurde.

Königin Margrethe ist seit 48 Jahren die Regentin Dänemarks.

RND/liz