678.393,72 Euro: Spaniens Ex-König Juan Carlos begleicht Steuerschulden

Madrid. Der frühere spanische König Juan Carlos hat den Steuerbehörden fast 680.000 Euro gezahlt. Zuvor habe er eine Selbstauskunft über bislang nicht offengelegte Einkünfte abgegeben, teilte die Juan Carlos vertretende Anwaltskanzlei am Mittwoch mit. Um den früheren Monarchen hat sich ein Skandal wegen mutmaßlicher Finanzvergehen vertieft. Er lebt seit August in Abu Dhabi.

Sein Anwalt in Madrid, Javier Sánchez-Junco, schrieb in einer E-Mail, der Ex-König habe bis Mittwoch eine Schuld von 678.393,72 Euro beglichen. Mit Blick auf Ermittlungen in Spanien und in der Schweiz erklärte er, Juan Carlos sei wie zuvor verfügbar für die Staatsanwälte.

Die spanische Regierung hatte zuletzt gesagt, dem früheren König solle keine Vorzugsbehandlung durch die Justiz zugestanden werden. Vor dem Gesetz seien alle gleich. Juan Carlos verzichtete 2014 zugunsten seines Sohnes Felipe VI. auf den Thron und dankte ab.