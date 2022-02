200 Pfund Geldstrafe für Eindringling in Buckingham-Palast-Gelände

Anzeige

London. Erneut ist in London ein Mann verurteilt worden, der unerlaubt auf das Gelände des Buckingham-Palasts vorgedrungen war. Der 24-Jährige muss 200 Pfund (gut 235 Euro) Strafe zahlen, wie ein Gericht in der britischen Hauptstadt am Mittwoch entschied. Der US-Amerikaner war am Nachmittag des 10. Dezember 2021 über den Zaun der königlichen Residenz im Stadtzentrum geklettert. Er war kurz darauf von Sicherheitskräften in den Toilettenräumen der königlichen Stallungen - Royal Mews - gefasst worden.

Der 24-Jährige gestand Hausfriedensbruch. Wie das Gericht feststellte, litt der Mann an psychischen Problemen. Er habe festgenommen werden wollen, um medizinische Hilfe zu erhalten, betonte Richter Paul Goldspring.

Damit ähnelt der Fall stark dem eines 44-Jährigen, der am Vortag ebenfalls wegen Hausfriedensbruchs im Buckingham-Palast verurteilt worden war. Hier verhängte das Gericht eine Bewährungsstrafe von 24 Wochen Haft. Der 44-Jährige hatte ein Küchenmesser und Kokain bei sich, deshalb fiel seine Strafe härter aus.