20 Millionen Instagram-Follower: Jennifer Aniston zu Tränen gerührt

Anzeige

Anzeige

Hollywood-Star Jennifer Aniston (50) freut sich über 20 Millionen Follower auf ihrem noch sehr jungen Instagram-Account. "DANKE, LEUTE", schreibt sie und postet dazu einen kurzen Clip, in dem sie sich gerührt ein Tränchen von der Wange wischt. Auch dieser, erst zwölfte Post, wurde inzwischen schon wieder mehr als 5,3 Millionen Mal für gut befunden.

Ihre beeindruckende Instagram-Karriere startete Jennifer Aniston am 15. Oktober. Mit einem ersten Foto-Post gab sie bekannt, dass sie nun auch in dem sozialen Netzwerk zu finden ist. Das Premieren-Bild war ein Gruppenselfie mit ihren Schauspielerkollegen aus der Erfolgsserie "Friends". Ihr Kommentar dazu: "Und jetzt sind wir auch Instagram-FREUNDE. HI INSTAGRAM".

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

An die Follower-Könige und -Königinnen reicht Aniston damit allerdings noch nicht ganz heran. Fußball-Star Cristiano Ronaldo (34) folgen 190 Millionen. Bei US-Sängerin Ariana Grande (26) sind es 167 Millionen. Was Dwayne "The Rock" Johnson (47) so macht, darüber wollen 162 Millionen Follower auf dem Laufenden gehalten werden. Und bei US-Star Selena Gomez (26) sind es 161 Millionen.

Anzeige

RND/ili/spot