17 Kinder und Milliarden auf den Konto: “König des Glücksspiels” von Macao ist tot

Anzeige

Anzeige

Hongkong. Spielcasino-Tycoon Stanley Ho aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Das gab seine Tochter Pansy Ho am Dienstag bekannt. Der Milliardär und Lebemann galt als Vater des modernen Glücksspiels in China. In Macao hatte Ho über vier Jahrzehnte ein Monopol auf Casinos und wahrte seine Dominanz auch nach Öffnung der Branche für ausländische Unternehmen 2002.

Der als "König des Glücksspiels" bekannte Ho lebte auf großem Fuß und hatte in der früheren portugiesischen Kolonie sowie im benachbarten Hongkong großen Einfluss. Nach Angaben von US-Behörden unterhielt er auch Beziehungen zum organisierten Verbrechen. Er hatte 17 Kinder aus Beziehungen mit vier Frauen. Im erweiterten Familienkreis kam es zuletzt zu Streitigkeiten über sein Imperium, die in den Medien Schlagzeilen machten.

“Ich spiele nicht, ich habe nicht die Geduld”

Obwohl er ein Vermögen mit Casinos machte, mied er selbst das Glücksspiel. “Ich spiele nicht, ich habe nicht die Geduld”, sagte Ho der Nachrichtenagentur AP 2001 in einem seiner seltenen Interviews.

Anzeige

Ho hatte außerdem Anteile an zahlreichen Geschäften wie den Fähren und Hubschraubern, die Macao und Hongkong verbinden, Kaufhäusern, Hotels, dem Flughafen von Macao und den Pferderennbahnen der Sonderverwaltungszone.