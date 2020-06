14 Wochen Diät: Thorsten Legat nimmt 24 Kilo ab

Anzeige

Dass Thorsten Legat (51) einen großen Kampfgeist besitzt, hat der ehemalige Profifußballer schon oft bewiesen. Im Dschungelcamp 2016 wurde sein “Kasalla”-Ruf berühmt. Danach trat er in zahlreichen weiteren TV-Shows auf. Während der Corona-Krise hatte Legat nicht viel zu tun. “Ich habe mir in der Corona-Zeit gedacht: Verdammt noch mal, es ist so langweilig und still geworden”, erklärt der 51-Jährige in einem RTL-Interview.

Die Langeweile brachte ihn auf eine Idee: Er will abnehmen. Wie es sich für einen Thorsten Legat gehört, wählt er in Absprache mit seinem Fitnesstrainer die Hardcorevariante. “Acht Liter Wasser, drei Shakes, 1,3 Liter Brennesseltee, Grüntee und Schwarztee”, waren für einige Zeit seine täglichen Mahlzeiten. “Ich habe 14 Wochen Diät gemacht, und dann habe ich sechs Wochen gefastet”, erklärt er. In den letzten fünf Tagen habe er sogar nur 600 Kalorien zu sich genommen.

Ganz viel Durchhaltevermögen

Das Ergebnis der 14-Wochen-Diät und anschließendem Fasten kann sich sehen lassen. Via Instagram teilt er seinen Erfolg mittels eines Vorher-Nachher-Bildes. Thorsten Legat hat mit seinem eisernen Willen ganze 24 Kilo abgenommen. Dazu brauchte er ganz viel Durchhaltevermögen. Die größte Schwierigkeit für ihn war nämlich, seine Familie normal weiteressen zu sehen.

Der Sportverrückte will sich aber nicht auf seinem Erfolg ausruhen. Legat möchte eine App entwickeln, die es allen Menschen ermöglicht, diese spezielle Diät ebenfalls zu schaffen.