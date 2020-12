14 Kilo abgenommen: Dana Schweiger verrät ihr Diät-Geheimnis

Anzeige

14 Kilo hat Dana Schweiger (52) in nur drei Monaten abgenommen, ihre Kleidergröße ist von 44 auf 38 geschrumpft. Wie sie das geschafft hat, verriet die Ex-Frau von Til Schweiger jetzt der „Bild“-Zeitung – und das ist am Ende eigentlich gar kein so großes Geheimnis.

Vor allem ihre Ernährung hat Dana Schweiger umgestellt: „Ich esse nur noch das, was mein Körper braucht. Ich habe dadurch ein Kilo pro Woche abgenommen“, sagte sie der Zeitung. Morgens gibt es jetzt Overnight-Müsli mit Banane oder Birne (eingekochte Haferflocken mit Hafermilch, die über Nacht im Kühlschrank stehen), „dadurch wird man super satt“, so Schweiger. Mittags steht Ofengemüse mit Kräutern auf dem Speiseplan, abends meistens Fisch mit Gemüse. „Ich esse nicht mehr so viel Fleisch. Man kann auch Reis oder Nudeln essen, aber nur eine kleinere Menge und nur einmal am Tag“, so das Model.

Dana Schweiger: „Ich esse ein bisschen weniger von allem“

Wichtig sei außerdem, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen: „Man sollte jeden Tag mindestens drei Liter Wasser trinken. Denn das Fett verlässt den Körper nur durch Wasser“, so Schweiger zu „Bild“. Außerdem, wenig überraschend, ist viel Bewegung wichtig. „30 bis 45 Minuten Spaziergang oder 8000 Schritte am Tag“, empfiehlt Schweiger, alternativ 20 Minuten tägliches Intervalltraining.

Am Ende sei aber vor allem eines wichtig, und da dürften die allermeisten Ernährungsexperten zustimmen: „Der Schlüssel ist, bewusster zu essen. Ich nutze zum Beispiel zum Süßen jetzt Honig statt Zucker, oder Gemüseöl statt Butter. Und ich esse ein bisschen weniger von allem“, sagt Dana Schweiger. Der Erfolg gibt ihr recht.