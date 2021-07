Zypern schickt Migranten im Boot zurück in den Libanon

Anzeige

Nikosia. Die Republik Zypern hat abermals Migranten aus dem Libanon die Einreise verweigert. Die zyprische Küstenwache hatte am Mittwochabend vor der Küste im Südosten der Insel 14 Menschen in einem Boot aufgegriffen, darunter zwei Kinder. Die Migranten verbrachten die Nacht auf dem Schiff der Küstenwache. Sie sollen noch am Donnerstag mit Proviant ausgestattet und in ihrem Boot zurück in den Libanon begleitet werden, berichtete der zyprische Rundfunk (RIK).

Zypern hat mit dem Libanon ein entsprechendes Abkommen und in den vergangenen Monaten Hunderten Migranten das Anlegen in einem zyprischen Hafen verweigert. Das kleine Land steht unter Druck: Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gingen auf Zypern laut EU-Statistik im vergangenen Jahr die meisten Asyl-Anträge aller EU-Staaten ein.