Trumps Debattenboykott: Rumpelstilzchens Rache

Washington. Die Fliege war ein Zeichen. Ungehindert konnte sie sich bei der Debatte zwischen Vizepräsident Mike Pence und seiner Herausforderin Kamala Harris durch den Raum bewegen und auf dem weißen Haar des Trump-Stellvertreters landen. Genauso leicht könnten in umgekehrte Richtung wohl Viren durch die Luft fliegen. Die zwei Feigenblätter aus Plexiglas, die zwischen den Diskutanten aufgestellt waren, würden das kaum verhindern.

Völlig zu Recht hat die Kommission für Präsidentschaftsdebatten das nächste TV-Duell zwischen Donald Trump und seinem demokratischen Kontrahenten Joe Biden in den virtuellen Raum verlagert. Immerhin ist der Präsident an Covid-19 erkrankt, und es gibt keinerlei verlässliche Informationen über seinen tatsächlichen Gesundheitszustand. Nicht einmal das mutmaßliche Ansteckungsdatum ist bekannt.

Möglicherweise hat Trump seinen Herausforderer bereits am vorigen Dienstag buchstäblich in Lebensgefahr gebracht. Jedenfalls hat er überdeutlich gemacht, dass er keinerlei Spielregeln beachtet. Was wäre, wenn er einfach sein Pult verlässt und auf Biden zugeht, um diesen vor laufenden Kameras entweder physisch in die Flucht zu schlagen oder zu infizieren? Dem Mann, der das Weiße Haus in einen Corona-Hotspot verwandelt hat, ist alles zuzutrauen. Dieses Risiko kann niemand verantworten.

Wenn der Präsident die Debatte nun platzen lässt, ist der Schaden überschaubar. Für die Zuschauer war der Informationsgehalt der bisherigen Veranstaltungen, die den Moderatoren komplett entglitten, ohnehin gering. Kaum eine Frage wurde beantwortet. Joe Biden liegt in allen Umfragen deutlich vorne. Er ist kein großer Redner. Er könnte mit einem weiteren Auftritt wenig gewinnen, durch einen Patzer aber viel verlieren. So schadet Trump mit seinem Boykott nur einem – sich selbst. Je lauter er nun einmal wieder wie Rumpelstilzchen poltert, desto deutlicher scheint er das zu ahnen.