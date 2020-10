Zweiter Lockdown: Scholz verspricht Erstattung der Umsatzausfälle

Anzeige

Berlin. Geht es nach dem Willen des Bundes, dann dürften auf die Deutschen in den nächsten Wochen drastische Einschränkungen zukommen. So soll etwa die Gastronomie bundesweit weitgehend dichtgemacht werden, wie aus dem Entwurf der Beschlussvorlage des Bundes hervorgeht.

Was aber wird aus den Betrieben, die schon durch den ersten Lockdown finanzielle Einbußen hinnehmen mussten? Finanzminister Olaf Scholz hat nun in der Bund-Länder-Schalte dazu einen Vorschlag gemacht: Er will Betrieben, die in einem zweiten Lockdown geschlossen werden würden, die Umsatz-Ausfälle ersetzen - aus Steuermitteln. Das könnten je nach Beschluss etwa Gastronomiebetriebe oder auch Kinos sein. Ein entsprechender Bericht der “Bild”-Zeitung wurde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Regierungskreisen bestätigt.

Laut dem Bericht sollen kleine Betriebe bis zu 75 Prozent ihrer Umsätze im Vergleich zum Vorjahresmonat vom Staat erstattet bekommen, größere Betriebe bis zu 70 Prozent. Besondere Nachweispflichten soll es demnach nicht geben. Die Kosten dafür betragen laut Bericht sieben bis zehn Milliarden Euro pro Monat.