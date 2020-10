Donald Trump sagt zweite TV-Debatte mit Biden ab - weil diese virtuell stattfinden soll

Anzeige

Washington. US-Präsident Donald Trump will wegen einer Änderung des Formats nicht am zweiten TV-Duell mit seinem Herausforderer Joe Biden in der kommenden Woche teilnehmen. Der Wechsel zu einem virtuellen Format sei “inakzeptabel”, sagte Trump am Donnerstag in einem Interview des Fernsehsenders Fox Business.

Zuvor hatte die zuständige Kommission CPD erklärt, das zweite TV-Duell von Trump und Biden soll aus Gründen des Gesundheitsschutzes nur virtuell stattfinden. Die beiden Kandidaten sollten an unterschiedlichen Orten auftreten und online zusammengeschaltet werden, hieß es weiter. Moderator und Gäste hingegen sollten wie geplant in Miami im Bundesstaat Florida zusammenkommen.

Das TV-Duell am Donnerstagabend (Ortszeit) kommender Woche war zuletzt zunehmend umstritten, weil Trump sich noch von einer Covid-19-Erkrankung erholt und bei dem Termin noch ansteckend sein könnte. Der Republikaner hatte das zurückgewiesen und erklärt, er freue sich auf das Duell.

Der Demokrat Biden hingegen hatte erklärt, dass Duell solle nicht stattfinden, falls Trump noch erkrankt beziehungsweise infektiös sei. Das dritte und letzte TV-Duell vor der Wahl am 3. November ist für den 22. Oktober geplant.