Zweieinhalb Stunden Wartezeit: lange Schlangen bei Kommunalwahl in Hannover

Warten stand bei der Kommunalwahl in Hannover an der Tagesordnung. Vor den Wahllokalen bildeten sich am Samstag lange Schlangen. Um ihre Stimmen abgeben zu können, mussten Bürgerinnen und Bürger teilweise zwischen eine bis zweieinhalb Stunden warten. Das berichtet die Hannoversche Allgemeine (HAZ).

Die enorme Wartezeit nahmen nicht alle Wählerinnen und Wähler gelassen. „Ich bin 82 Jahre alt, so lange kann ich gar nicht stehen“, weist ein Wähler gegenüber der HAZ auf seine körperliche Verfassung hin. Eine andere Wählerin beschwert sich nach zweieinhalb Stunden Wartezeit über die Planung: „Organisiert ist das aber furchtbar. Die Verantwortlichen haben versagt.“

Auf Manche wirkten die langen Schlangen vor den Wahllokalen sogar abschreckend. Erstwähler Tom Berlitz gab nach zehn Minuten in der Schlange auf und wurde zum Nichtwähler, berichtet die Zeitung.