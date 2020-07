Zwei vorläufige Festnahmen wegen “NSU 2.0″-Drohmails

Anzeige

Berlin. Im Zusammenhang mit den rechtsextremen Drohschreiben, die mit “NSU 2.0″ unterzeichnet worden sind, hat es zwei vorläufige Festnahmen gegeben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit.

Demnach wurden bereits am 24. Juni eine Wohnung in Landshut durchsucht und zwei Personen vorläufig festgenommen. Bei diesen handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen 63-jährigen ehemaligen bayerischen Polizeibeamten und seine 55-jährige Ehefrau. Der Mann soll bereits in der Vergangenheit wegen rechtsmotivierter Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten sein.

Die beiden Verdächtigen sind bereits wieder freigelassen worden. Derzeit würden Datenträger, die bei der Durchsuchung sichergestellt worden seien, ausgewertet, auch die Ermittlungen dauerten an, so die Staatsanwaltschaft.