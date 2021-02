Zwei Tote bei Anschlagsserie in Kabul

Anzeige

Kabul. Bei einer Serie von Bombenexplosionen sind am Mittwoch in Kabul der Polizeichef eines Bezirks und sein Leibwächter getötet worden. Fünf weitere Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Ziel der Anschläge waren Polizeikräfte in der afghanischen Hauptstadt. Alle Sprengsätze waren an Fahrzeugen befestigt und konnten aus der Ferne oder per Zeitschaltuhr gezündet werden. Zu den Anschlägen bekannte sich zunächst niemand.

Beim folgenschwersten Anschlag der Serie wurde im Westen Kabuls ein Polizeiauto von der Wucht der Detonation umgeworfen. Der Polizeichef des Bezirks 5 und sein Leibwächter kamen ums Leben, der Fahrer wurde verletzt, wie aus offiziellen Kreisen verlautete. Eine Stunde zuvor hätten sich zwei weitere Explosionen ereignet, sagte Polizeisprecher Ferdaus Faramars. Bei einer von ihnen seien vier Zivilisten getötet worden, bei der anderen habe es keine Opfer gegeben.

In Afghanistan kam es zuletzt wieder vermehrt zu Bombenanschlägen, gezielten Tötungen und Gefechten. Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung in Katar stocken seit längerer Zeit.

Zu einigen der Anschläge hat sich der örtliche Ableger der Terrorgruppe Islamischer Staat bekannt, für andere macht die Regierung die Taliban verantwortlich. Diese haben die Urheberschaft für die meisten der Anschlage bestritten.