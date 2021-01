Zwei Schicksalstage für die USA

Anzeige

Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser,

Donald Trump lässt auch auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft keine Entspannung zu, keine Normalität, keinen Respekt vor dem Gesetz. Es wäre wohl gegen seine Natur.

Willkommen zum Newsletter „What’s up, America?“ – den leider noch einmal der abgewählte Präsident dominiert, auf makabre Art.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nie zuvor in der Geschichte der USA hat ein Amtsinhaber sich in so grotesker Weise aufgelehnt gegen ein Grundprinzip der amerikanischen Demokratie: friedlicher Übergang der Macht auf den, der die Wahlen gewonnen hat.

Allen Ernstes griff Trump dieser Tage zum Telefon und rief den Wahlleiter des Bundesstaats Georgia an, Brad Raffensperger, einen Republikaner. Raffensperger, so lautete die unverblümte Botschaft, müsse jetzt dringend etwas tun. Es gehe darum, fehlende Stimmen zu „finden“.

Eine Stunde lang redet Trump auf ihn ein, später auch auf Raffenspergers Anwalt, Ryan Germany. „Sie haben einen lustigen Namen“, sagt Trump zu Germany.

Was Trump nicht ahnt: Das komplette Gespräch wird aufgezeichnet und später von der „Washington Post“ veröffentlicht.

Anzeige

Lustig ist daran gar nichts. Nach Art eines Mafiabosses versucht Trump, Raffensperger zu einer Neuauszählung der Stimmen zu bewegen. Dies nicht zu tun sei auch „ein Risiko“ für Raffensperger selbst. Die Menschen in Georgia seien wütend, sagt Trump. Das müsse man verstehen. „Wir haben die Wahl gewonnen.“

Video Trump forderte Änderung des Wahlergebnisses im Bundesstaat Georgia 1:05 min Der US-Präsident soll den Innenminister des Bundesstaates Georgia unter Druck gesetzt haben. © Reuters

Anzeige

Jeder Tag kann zu einem Drama werden

Trumps Anruf, den man sich als Niederschrift und als Audio-File herunterladen kann, ist ein historisches Dokument. Nie ist der ethische Niedergang im Weißen Haus unter dem 45. Präsidenten der USA so eindeutig und so eindrucksvoll für die Nachwelt festgehalten worden.

Vier Jahre lang mussten Trump-Kritiker, auch in Europa, oft mit dem Vorwurf leben, ihre Kritik an dem US-Präsidenten sei überzogen, sie selbst seien ideologisch verblendet. Nun stellt sich mit gerichtsfester Beweislage heraus: Dieser Mann hat sich nicht nur von der Mitte verabschiedet, er strebt nach einer Herrschaft jenseits von Demokratie und Rechtsstaat. Dass er abgewählt wurde am 3. November, ist eine gute Nachricht.

Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Ein Mann, der die Demokratie verhöhnt, ist immer noch Präsident der USA – und damit auch Oberbefehlshaber der schlagkräftigsten Streitmacht auf dem Globus. Bis zum 20. Januar, 12 Uhr, kann jeder Tag ein Drama werden.

Droht ein Militäreinsatz im Innern? Oder gar, als Steigerung des Albtraums, ein veritabler Krieg, etwa gegen den Iran? Manche befürchten, Trump nach Art des Kaisers Nero in lodernder Landschaft lächelnd weiterregieren und den Weltenbrand besingen.

Argumente für ein zweites Impeachment

Anzeige

Man wünschte sich, Szenarien wie diese gäbe es nur als apokalyptische Angststörung nervös gewordener liberaler Zeitgenossen. Doch in Wirklichkeit wird genau dieses Risiko von Fachleuten, die jahrelang nah dran waren an den Weltuntergangs­apparaturen der Supermacht, noch düsterer eingeschätzt als in der Welt der Laien. Warum haben alle zehn (!) noch lebenden früheren Verteidigungsminister der USA soeben in einem gemeinschaftlichen Appell davor gewarnt, das Militär hineinzuziehen in einen Konflikt um Trumps Amtszeit? Dies ist das zweite historische Dokument dieser Tage, nicht weniger beklemmend als das erste.

Der Respekt vor freien Wahlen und der friedliche Transfer staatlicher Gewalt seien stets Kennzeichen der USA gewesen, betonen die Unterzeichner, unter ihnen Richard Cheney und Donald Rumsfeld, die gewiss nicht im Verdacht stehen, linke Spinner zu sein. Dass Leute von diesem Kaliber sich jetzt vor den letzten Tagen Trumps gruseln, ist ein schlechtes Zeichen.

What's up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Was nun? Der Kongress sollte, auch wenn alle Welt aufstöhnt, ein zweites Impeachment gegen Trump in Gang setzen. Diese Ansicht vertreten in einem am Montag erschienenen Aufsatz in der „New York Times“ die Buchautoren Neal Katyal und Sam Koppelman (“Impeach: The Case Against Donald Trump“). Sie verweisen auf die „erschreckende Aussicht“, Trump könne sich im Jahr 2024 erneut für die Präsidentschaft bewerben. Der Kongress, so betonen die beiden, habe nicht nur die Möglichkeit, per Impeachment einen aktuellen Präsidenten zu entmachten: „Glücklicherweise haben unsere Staatsgründer auch Möglichkeiten geschaffen, ihn daran zu hindern, jemals wieder Präsident zu werden.“

Des Exorzismus zweiter Teil

Bedrückend ist die achselzuckende Gleichgültigkeit, mit der die US-Republikaner das Treiben Trumps in den letzten Tagen hinnehmen. Wo blieb ihr Aufschrei, als der von Trump begnadigte frühere Sicherheitsberater Michael Flynn anfing, Trump die Verhängung des Kriegsrechts nahezulegen?

Anzeige

„Es fühlt sich an, als hätten wir gerade einen Exorzismus überstanden“, sagte kurz nach der Wahl im November der weltberühmte amerikanische Philosoph Francis Fukuyama. Inzwischen ahnt man: Der zweite Teil der Teufelsaustreibung steht noch bevor.

Hoffnungsträger der Demokraten in Georgia: Jon Ossoff (33), Kandidat für den US-Senat, bei einer Kundgebung in Atlanta. © Quelle: imago images/The Photo Access

Vielleicht kann dazu die heutige Stichwahl in Georgia beitragen. Wenn die demokratischen Kandidaten Jon Ossoff und Raphael Warnock die Republikaner John Perdue und Kelly Loeffler besiegen, hat Joe Biden zumindest bis zu den nächsten Zwischenwahlen freie Bahn in Washington. Die Demokraten würden dann nicht nur das Weiße Haus und das Repräsentantenhaus dominieren, sondern auch den Senat.

Resultate aus Georgia werden frühestens am Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit zu hören sein. Wegen des möglicherweise sehr knappen Ergebnisses – und weil so viel auf dem Spiel steht – drohen aber auch hier noch Verzögerungen aller Art, mit Anfechtungen, Nachzählungen und Gerichtsurteilen.

Letzter Akt: Alle Augen auf Pence

Der 6. Januar ist in Washington ein Tag der Wahrheit. Im Kongress werden, bei einer gemeinsamen Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus, die Stimmen aus dem Electoral College offiziell ausgezählt.

Normalerweise ist das eine reine Formalität. Doch wenn einzelne Abgeordnete und Senatoren dem Auszählungsergebnis in diesem oder jenem Bundesstaat widersprechen, wird der Prozess unterbrochen. Nach einem 130 Jahre alten Gesetz (Electoral Count Act) muss dann binnen zwei Stunden eine Abstimmung über die Frage anberaumt werden, ob Senat und Repräsentantenhaus mit ihrer jeweiligen Mehrheit diesem Widerspruch folgen.

Im Senat wollte der Führer der Republikaner, Mitch McConnell, diese „schreckliche Abstimmung“ eigentlich verhindern, nun wird er sie wohl doch stattfinden lassen. Die Senatoren müssen sich zwischen zwei Übeln entscheiden: Unterstützen sie eine letztendlich rechtswidrige Rebellion gegen das Wahlergebnis, das von mittlerweile 60 Gerichten überprüft und nicht beanstandet wurde? Oder sagen sie Nein zu diesem von Trump verlangten Manöver – und nehmen es hin, dass Trump sie fortan auf Twitter verflucht, mit einer für sie bei glühenden Trump-Followern vielleicht schädlichen Wirkung?

Die Verfassung will es, dass der Vizepräsident die Sitzung leitet und das Ergebnis vor beiden Häusern des Kongresses verkündet: Bringt Mike Pence am Ende Donald Trump zum Einlenken? Immerhin hat Trump Pence zweimal zu seinem Running Mate in Wahlkämpfen gemacht, 2016 und erneut 2020. Hat wenigstens Pence noch einen gewissen Einfluss auf den irrlichternden Trump? Er müsste ihn nutzen, um ihm zu sagen, dass beide nur noch zwei Wochen im Amt sein werden.

Facts and Figures: Licht und Luft für New Yorks Pendler

New York bringt seit dem Neujahrstag mehr Licht und Luft ins Leben von Bahnreisenden: Die Moynihan Train Hall ersetzt – endlich – die alte Penn Station im Westen von Manhattan.

Jahrzehntelang drückten dort beim Umsteigen dunkle Gänge, niedrige Decken und ein verwirrendes Gesamtlayout auf die Stimmung. Touristen, die per Bahn anreisten, lernten New York an der Penn Station von seiner weniger schönen Seite kennen. Mit der neuen Bahnhofshalle, Kostenpunkt: 1,6 Milliarden Dollar, zieht die Stadt dagegen alle Register. Die Halle bekam eine großzügige, über 25 Meter hohe Glasdecke – und beherbergt nun auch Installationen von weltbekannten Künstlern wie Kehinde Wiley und Stan Douglas und Elmgreen & Dragset.

Eröffnungszeremonie mit Social Distancing: Die Moynihan Train Hall im Westen Manhattans hat eine Gesamtfläche von 255.000 Quadratmetern. © Quelle: Seth Wenig/AP/dpa

Benannt ist die Moynihan Train Hall übrigens nach dem langjährigen Senator Daniel Patrick Moynihan, einem Demokraten aus New York, der ein großer Anhänger und Förderer des jahrzehntelang immer wieder verzögerten Neubaus war. Moynihan starb im Jahr 2003.

Popping up: Bodycam gegen Rassismus­vorwürfe

Wie soll Amerikas Polizei umgehen mit dem Vorwurf, sie wende allzu schnell und allzu hart Gewalt an, wenn es um Verdächtige mit schwarzer Hautfarbe geht? Ideen und Theorien gab es viele, inzwischen schält sich aber ein klarer Trend heraus: Eine Bodycam kann in vielen Fällen besser als viele Zeugenaussagen Transparenz schaffen.

Screenshot aus einem Körperkameravideo eines Polizisten, das von der Polizeidirektion des Bezirks Montgomery in Maryland zur Verfügung gestellt wurde. © Quelle: -/Montgomery County (Md.) Depart

Gleich mehrfach veröffentlichten Polizeibehörden in den letzten Tagen Videodokumente von Bodycams, mit denen Rassismusvorwürfe im Keim erstickt wurden.

In einem Fall aus Hartford, Connecticut, ging es um einen jungen Schwarzen, der mit gezogener Waffe Passanten und Beamte bedroht hatte. Das Video der Connecticut State Police ist über Youtube verfügbar, es unterliegt einer Altersbeschränkung. Gleiches gilt für ein Video der Polizei von Minnesota: In Minneapolis starb ein Schwarzer bei einer Schießerei mit der Polizei an einer Tankstelle. In beiden Fällen blieben Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung aus.

In La Marque, Texas, dagegen vermochte ein veröffentlichtes Video keine Klarheit zu schaffen. Im Fall des von der Polizei getöteten 22-jährigen Joshua Feast sehen Kritiker Willkür am Werk. Regionale Onlineportale wie „Click 2 Houston“ sammeln derzeit doppelt Klicks: mit Videos vom Polizeieinsatz und Videos von Demonstrationen.

Deep Dive: Das mutierte Virus als Zeitbombe

Man wünschte sich eine etwas aufmunterndere Lektüre zum Jahresbeginn. Doch es führt kein Weg daran vorbei, sich auf eine Beschäftigung mit der stärker ansteckenden neuen Variante des Coronavirus zu einzulassen.

Viele Laien winkten spontan ab, als es hieß, das mutierte Virus sei nicht tödlicher, sondern nur ansteckender. Doch schon darin liegt, wie Zeynep Tufekci in einem brillanten Aufsatz im Magazin „The Atlantic“ schreibt, „eine Katastrophe eigener Art“. Der Beitrag kann, wie die gesamte Corona-Berichterstattung des Magazins, kostenlos aufgerufen werden.

Tufekci ist Soziologin und Expertin für künstliche Intelligenz. Höhere Ansteckungsraten, warnt sie, machten die Kurven steiler und könnten immensen Schaden binnen sehr kurzer Zeit bewirken. Ein tödlicheres Virus, das nicht so leicht übertragbar sei, sei in der Gesamtrechnung sogar harmloser: „Um es anders auszudrücken: Der kleine Prozentsatz von einer sehr großen Zahl kann sehr leicht mehr sein als der große Prozentsatz einer kleinen Zahl.“

Way of Live: Kaltwasserschwimmen ist im Trend

Hat es mit der Pandemie zu tun? Immer mehr Journalisten schreiben in letzter Zeit über sich selbst. Sarah Miller zum Beispiel, freie Autorin aus dem bergigen Norden Kaliforniens, beschrieb zu Jahresbeginn in der „New York Times“, dass sie regelmäßig im Lake Tahoe baden geht, dem größten Bergsee in den USA. Der hat im Augenblick eine Wassertemperatur von sieben Grad Celsius.

„Das Hirn geht in Urlaub“: Lake Tahoe in Kalifornien, beliebt bei Anhängern des Trendsports Kaltwasserschwimmen. © Quelle: Lara Farhadi

Das Gefühl sei unglaublich, schreibt Miller. „Das Hirn geht in Urlaub“, notiert sie. „Du bist nichts mehr, außer einem Körper, der sich selbst entdeckt.“ Es gehe ihr gar nicht um die viel zitierte Abhärtung, betont Miller. Irgendwann werde die Kälte zu einem bloßen Gefühlseindruck und man spüre eine Wärme und Sicherheit, die von innen komme.

Die „New York Times“ gab dem Artikel viel Platz – nachdem das Magazin „Vogue“ das Thema schon vor Weihnachten aufgegriffen hatte. Vorschwimmerin Miller hat auch dies im Blick: Kaltwasserschwimmen sei ja inzwischen Trend – „das macht es schon wieder ein bisschen peinlich“. Sie selbst aber werde dabei bleiben. Denn das kalte Wasser halte sie auch geistig gesund. Das wiederum ist ja kein Randaspekt in diesen Zeiten.

Podcast: Entscheidung in Georgia

Über die Senatswahl in Georgia und den Telefonanruf von Donald Trump hat RND-Audioredakteur Dennis Pyzik mit Angelika Kausche gesprochen. Sie sitzt für die Demokraten im Repräsentantenhaus von Georgia. Ihre Einschätzung zu den Chancen der Demokraten jetzt in einer neuen Folge unseres Podcasts „What’s up, America?“.

Ich wünsche Ihnen Glück und Gesundheit im neuen Jahr!

Am nächsten Dienstag ziehen wir eine neue Zwischenbilanz auf dem Weg zum Machtwechsel am 20. Januar.

Ihr Matthias Koch

PS: Alle Infos zur US-Wahl finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite.

Abonnieren Sie auch:

Die Pandemie und wir: Die wichtigsten Nachrichten der Woche, Erkenntnisse der Wissenschaft und Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag.

Das Stream-Team: Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix und Co. – jeden Monat neu.

Der Tag: Wissen, was der Tag bringt: Erhalten Sie jeden Morgen um 7 Uhr das Nachrichten-Briefing vom Redaktions­Netzwerk Deutschland.