Zurück zur Schule trotz Corona: Bildungsministerin warnt vor Rückkehr in Regelbetrieb

Schul- und Kita-Öffnung: Karliczek warnt vor Überbietungswettbewerb

Wann können wieder alle Kinder in die Schule und in die Kita gehen? Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) warnt vor einem “Überbietungswettbewerb” in der Frage. Und sie greift einen Vorschlag auf, wie die Betreuungssituation in den Schulen in Corona-Zeiten verbessert werden könnte.