Zum Weekend gern nach Wilmington - US-Präsident Biden flieht aus „goldenem Käfig“

Wilmington. US-Präsident Joe Biden wohnt nach eigener Beschreibung in einem „wunderbaren Gebäude“: dem Weißen Haus. Doch an Wochenenden will er lieber in einem anderen Haus schlafen.

Seit Biden am 20. Januar sein Amt antrat, hat er drei von acht Wochenenden in seinem langjährigen Haus außerhalb von Wilmington im US-Staat Delaware verbracht. Auch dieses Wochenende hält er sich dort auf.

Biden hat auf vorherige Präsidenten bei der Beurteilung verwiesen, dass ein Leben im Weißen Haus wie ein Leben in einem „goldenen Käfig“ sei.

Das Präsidentenanwesen mit dessen 132 Zimmern gegen eine weniger einengende, erholsamere Wochenendbleibe zu tauschen, könne Präsidenten dabei helfen, einen Gang runterzuschalten, sagt der Politikwissenschaftler William Howell von der University of Chicago. „Was er sein wollte, war Präsident. Es ist nicht das Weiße Haus per se, das die Anziehungskraft hat.“

Ein Privatflugzeug namens Air Force One

US-Gesundheitsbehördenvertreter haben die Öffentlichkeit aufgefordert, in der Coronavirus-Pandemie auf unnötige Reisen zu verzichten. Das Weiße Haus verteidigt die Wochenendreisen von Biden. „Der Präsident wohnt in Wilmington“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, vor kurzem.

„Es ist sein Zuhause. Dort hat er viele, viele Jahre lang gewohnt. Und wie Sie wissen, wie es jeder Präsident der Vereinigten Staaten macht, nimmt er ein Privatflugzeug namens Air Force One, um dorthin zu reisen.“

Allerdings fliegt ein US-Präsident nirgendwo alleine hin, egal, wie privat das Flugzeug ist. Wenn er reist, müssen auch viele andere Menschen reisen. Neben der Besatzung der Air Force One zählen zur Reisebegleitung des Präsidenten Agenten des Personenschutzes Secret Service, Mitarbeiter des Weißen Hauses, Journalisten und Familienangehörige. Je nachdem, wo die Reise hingeht, können auch Abgeordnete, Kabinettsminister oder andere Gäste mitfliegen.

Millionenkosten für Präsidenten-Reisen

Zudem steigen die Kosten schnell. Bundesbehörden gaben für vier Reisen, die der damalige Präsident Donald Trump im Februar und März 2017 zu seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida unternahm, geschätzte 13,6 Millionen Dollar aus. Das berichtete das Büro für Rechenschaftspflicht der Regierung 2019.

Trump reiste mit der bekannteren Version der Air Force One, einer umgebauten 747. Biden ist für den knapp 30-minütigen Flug zur Delaware Air National Guard Base mit einer kleineren Version der Maschine gereist. Für seine aktuelle Wochenendreise nutzte er den Präsidentenhubschrauber Marine One.

Es gibt keine Vorschriften dazu, wie und wo ein Präsident sein Wochenende verbringt. Trump hat sich viele Wochenenden in Mar-a-Lago oder in seinem Golfclub in New Jersey aufgehalten.

Der frühere US-Präsident Barack Obama hielt sich die meisten Samstage und Sonntage während seiner Präsidentschaft weiterhin in Washington auf, weil seine damals jungen Töchter Malia und Sasha in Fußball- und Basketballmannschaften spielten. Ex-Präsident George W. Bush hatte seine Ranch in Crawford in Texas.

Biden verbrachte Großteil seiner 78 Jahre in Wilmington

Biden hält sich in seinem Zuhause auf, wo er als Senator lebte, bevor er 2008 Vizepräsident der USA wurde. Dort zog er auch wieder hin, nachdem er nicht mehr Vizepräsident war.

Zuhause trifft Biden häufig Berater, geht in die Kirche und isst mit der Familie sonntags zu Abend. „Wir versuchen, an den Sonntagabendessen festzuhalten“, sagte Bidens Frau Jill der TV-Talkshow-Moderatorin Kelly Clarkson. „Ich meine, es ist in letzter Zeit etwas voll gewesen. Wir machen es noch und die Kinder freuen sich darauf.

Biden hat auch ein zweites Zuhause in der Strandgemeinde Rehoboth in Delaware. Seit er Präsident ist, hat er es noch nicht besucht. Wenn das Wetter wärmer wird, könnte sich das aber ändern.

Der Politiker hat einen Großteil seiner 78 Jahre in Wilmington verbracht. Er hat Delaware im US-Senat vertreten. Er fuhr regelmäßig mit dem Zug zwischen Washington und Wilmington.

Howell sagte, Biden habe starke Verbindungen zu seiner Familie, die er aufrecht erhalten wolle. Viele seiner Angehörigen befänden sich in Delaware. Personen aus Bidens Umfeld haben auch erwähnt, dass er eine starke Zuneigung für Delaware empfinde.