Zum Autogipfel: Laschet fordert “Konjunkturimpulse” für Autoindustrie

Köln. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat ein Konjunkturprogramm für die Autoindustrie gefordert.

“Wir brauchen jetzt Konjunkturimpulse”, sagte der CDU-Politiker am Montag bei einem Besuch des Autobauers Ford in Köln. Auf einem “Autogipfel” an diesem Dienstag will die Bundesregierung mit Herstellern über eine mögliche Kaufprämie für Autos beraten.

Laschet hatte das Ford-Werk zum Neustart der Auto-Produktion nach wochenlanger Corona-Pause besucht. "Gut, dass heute 7500 Mitarbeiter die Kurzarbeit verlassen konnten", schrieb der CDU-Politiker dazu auf Twitter. Der Betrieb bei Ford zeige, was "verantwortungsvolle Normalität" bedeute, so Laschet.

Fiebermessen, Schutzmasken u ein umfassendes Sicherheitskonzept von Unternehmensleitung und Betriebsrat @Ford_de #köln zeigt, was verantwortungsvolle Normalität bedeutet.Gut,dass heute 7500 Mitarbeiter Kurzarbeit verlassen konnten. Wir brauchen jetzt Konjunkturimpulse #autogipfel https://t.co/PJhsRJdKx9 — Armin Laschet (@ArminLaschet) May 4, 2020

Im Werk gelten strenge Sicherheitsauflagen. So muss etwa jeder vor dem Betreten des Geländes seine Temperatur messen lassen und eine Schutzmaske tragen.

Auch die Delegation um Laschet trug am Montag Maske - großer Abstand wurde auf dem Rundgang jedoch nicht durchweg eingehalten, wie ein Video-Mitschnitt der Staatskanzlei zeigt.

RND/dpa