Lauterbach zu Impfstoff-Verzögerung: „Nehme an, dass wir erst im Januar impfen können“

Herr Lauterbach, ist eine Notzulassung von Impfstoffen in Deutschland wie in den USA und Großbritannien rechtlich möglich?

Rechtlich wäre das auch bei uns möglich, und zwar im Rahmen der Versorgungssicherstellungsverordnung, die die Versorgung mit dem medizinischen Bedarf während der Pandemie garantiert.

Ist sie aus Ihrer Sicht auch wünschenswert und praktisch machbar?

Nein. Die Möglichkeit hätte bestanden. Doch man hätte das länger vorbereiten müssen. Das ist nicht geschehen. Eine Schnellzulassung würde jetzt länger dauern, als das Ende der Zulassung auf EU-Ebene abzuwarten. Man müsste bei null anfangen. Das lässt sich so schnell nicht nachholen.

Ist das ein Versäumnis auf deutscher Seite?

Aus meiner Sicht nicht. Denn die Notzulassung ist nicht vorbereitet worden, weil man mit der Verzögerung der Zulassung auf europäischer Ebene einfach nicht rechnen konnte. Ich blicke im Übrigen nach vorn. Wichtig wäre deshalb zu erfahren, warum es bei der europäischen Zulassungsbehörde so lange dauert. Einer Zulassung steht nämlich meiner Ansicht nach nichts mehr im Wege, sie wäre jetzt möglich. Daher überrascht es mich, dass sie noch nicht da ist. Ich höre, dass von Biontech zusätzliche Unterlagen angefordert worden sind. Ob das stimmt, weiß ich nicht.

Beinhaltet eine Notzulassung nicht auch Gefahren – nicht zuletzt, weil sie die Akzeptanz des Impfstoffs in der Bevölkerung untergräbt?

Eine Notzulassung kann natürlich nicht so gründlich sein. Aber hier ist Gefahr im Verzug. Und bei den bisher 40.000 Impfungen mit mRNA-Impfstoffen gegen Covid wurden keine schweren Zwischenfälle festgestellt. Langfristige Nebenwirkungen könnte man ohnehin erst in einigen Monaten nachweisen. Die Daten sprechen bisher für sich. Ein möglicher Unterschied besteht darin, dass bei einer Notzulassung der Staat die Risiken für Impfschäden trägt und bei einer regulären Zulassung das Unternehmen. Aber das ist nicht der Grund für die Verzögerung.

Das heißt, man kann aktuell nichts mehr tun, um die Zulassung zu beschleunigen.

Man kann Druck ausüben und Transparenz einfordern, mehr nicht.

Mit welchem konkreten Verlauf bei den Impfungen ist nun tatsächlich zu rechnen?

Ich nehme an, dass wir erst im Januar impfen können. Jetzt kommt es darauf an, die Impfungen vorzubereiten und bis dahin vor allem Menschen in den Pflegeheimen besonders zu schützen.

Wann ist die breite Bevölkerung dran?

Das hängt von der Zulassung des Impfstoffs Astra Oxford ab; sie soll im Januar In den USA geschehen. Mit Biontech und Moderna kann man die Bevölkerung nicht breit impfen, zumindest nicht in 2021. Die Impfdosen würden dafür nicht ausreichen.