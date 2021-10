Merkels Besuch in einem etwas anderen Griechenland

Anzeige

Anzeige

Ist Angela Merkel heute in Athen zu Gast bei Freunden? Eineinhalb Tage hat sie sich Zeit genommen, um sich noch einmal dem für alle Beteiligten emotional schwierigsten Kapitel ihrer Kanzlerschaft zu widmen: den deutsch-griechischen Beziehungen.

Eins jedenfalls steht schon fest: Merkel ist, verglichen mit den Jahren der Finanzkrise, zu Gast in einem etwas anderem Griechenland.

Der konservative Premier Kyriakos Mitsotakis, seit 2019 im Amt, agiert mit verblüffendem Erfolg, vor allem auf dem Feld der Wirtschaft. Allein in diesem Monat konnte der Harvard- und Stanford-Absolvent gleich zwei Milliardeninvestitionen aus den USA bekanntgeben: Pfizer baut in Griechenland Forschungslabors, Microsoft Datenzentren von überregionaler Bedeutung. Die High-Tech-Konzerne setzen auf kostengünstige Beschäftigung gut ausgebildeter Hochschulabgänger in sonniger Umgebung: Silicon-Valley-Fantasien machen die Runde.

Anzeige

High-Tech-Investitionen von Pfizer und Microsoft

Der Internationale Währungsfonds, in Athen lange verhasst, dreht gerade den Daumen nach oben. Griechenlands Wirtschaftswachstum tendiert in Richtung 6,5 Prozent, deutlich über dem EU-Durchschnitt. Die Arbeitslosenquote dürfte im Jahr 2022 unter die von Spanien sinken. Damit wäre Athen immerhin die rote Laterne los. Dieser Dreh macht Hoffnung, auch wenn die Schuldenproblematik bleibt.

Endlich kommen auch High-Tech-Investitionen in Gang: Pfizer-Chef Albert Bourla (l.) und Griechenlands Premier Kyriakos Mitsotakis am 12. Oktober bei der Einweihung eines "Zentrums für Innovationen" in Thessaloniki. © Quelle: imago images/ANE Edition

Als Abirrung der Geschichte jedenfalls erscheinen mittlerweile die düsteren „Isch-over“-Debatten in Berlin. Lange hatte Merkel Mühe, den Verbleib Griechenlands im Euro gegen ihre eigenen Leute zu verteidigen, darunter den damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble. FDP-Chef Christian Lindner forderte den „Grexit“, der unsägliche CDU-Politiker Josef Schlarmann verlangte, die Griechen sollten ihre „Inseln verkaufen“, und „Bild“ trommelte: „Keine weiteren Milliarden für die gierigen Griechen!“ Ein verächtlicher Zug mischte sich in die Debatte.

Anzeige

Merkel hielt dem rechtspopulistischen Druck in Deutschland stand. Zugleich aber machte sie den Griechen ungeliebte Sparauflagen. Beifall, logisch, gab es dafür nirgends. In Berlin fand man ihren Kurs zu weich, in Athen zu hart. In unvergessenen Entgleisungen bildeten griechische Boulevardzeitungen Merkel als peitscheschwingende Domina in SS-Uniform ab.

"Zum Hochhalten" produzierte Deutschlands Boulevardblatt "Bild" diese Zeitungsseite zum Thema Griechenland. Leser wurden gebeten, mit dem "Nein" ein Selfie zu machen und es zu versenden. © Quelle: Bild vom 26.02.2015

Anzeige

Heute können einander alle als Gewinner beglückwünschen, die damals den emotionalen Aufwallungen des Augenblicks widerstanden haben. Die Mixtur aus Solidarität und erzwungenen Korrekturen erwies sich als genau richtig, sie half beim intelligenten Neustart Griechenland, der jetzt im Gang ist.

Es ging nie allein um Euro und Cent

Griechenland ist und bleibt ein Land mit enormen Potenzialen. Seine atemberaubend schönen Buchten mit ihrem klaren Wasser locken mehr denn je auch Amerikaner und Asiaten ins Land. Die USA, misstrauisch geworden gegenüber der Türkei unter Recep Tayyip Erdogan, investieren mehr denn je in griechische Militärstandorte. Zugleich rangeln Investoren um unerschlossene gigantische Gasfelder vor Griechenlands Küsten.

Isch over? Merkel hat sich seinerzeit einer beschämenden Kurzsichtigkeit ihrer Kollegen widersetzt. Es ging nicht um Gutmenschentum und auch nie allein um Euro und Cent. Dass Griechenland fest verbunden blieb mit EU und Nato, erweist sich heute vor allem geostrategisch als sehr gute Nachricht in wackligen Zeiten.

Die Modernisierung Griechenlands erschöpft sich im Übrigen nicht im Ökonomischen. Von den tatsächlich angebrochenen neuen Zeiten kündet die Wahl der parteilosen Intellektuellen Katerina Sakellaropoulou zur seit 2020 amtierenden ersten Staatspräsidentin des Landes. Merkel will jetzt auch mit ihr zusammentreffen, zudem plant sie Begegnungen mit Schülern und Studenten. Allzu lange hat so etwas gefehlt, eine Dimension von Herzlichkeit im Austausch zwischen Berlin und Athen.