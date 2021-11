Zertifizierung ausgesetzt: CSU-Bundestagsfraktion hält an Nord Stream 2 fest

Anzeige

Berlin. Die CSU im Bundestag hält auch nach der vorläufigen Aussetzung des Verfahrens zur Freigabe der Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Bundesnetzagentur grundsätzlich an der Inbetriebnahme der Leitung fest.

Die Pipeline sei eine Infrastruktur zur Energieversorgung, deren Inbetriebnahme „auf Sicht“ ermöglicht werden solle, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. Er halte aber mehr Wettbewerb im Gasbereich für wichtig. So solle etwa der Anteil von US-Flüssiggas im deutschen Energiemix deutlich erhöht werden.

Die Bundesnetzagentur hatte zuvor ihr Verfahren zur Freigabe des Gastransports durch die Gaspipeline Nord Stream 2 vorläufig ausgesetzt. Zunächst müsse die Betreiberfirma nach deutschem Recht organisiert werden, teilte die Behörde mit.

Ohne die Zertifizierung durch die Bundesnetzagentur ist der Gastransport durch die fertiggestellte Ostsee-Pipeline in den deutschen Binnenmarkt nicht zulässig. Es drohen etwa Bußgelder.