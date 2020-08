Zehn Tage Haft für einen Song - zwei Belarussen berichten

Anzeige

Minsk. Es ist seit nunmehr 14 Tagen das gleiche Bild. In Belarus gehen die Menschen auf die Straße. Jeden Tag seit der Wahl versammeln sich Tausende, um gegen ihren Präsidenten zu demonstrieren – in Brest, in Grodno, und natürlich auf dem zentralen Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt Minsk. Sie schwenken Fahnen, rufen “Wir halten durch” – und halten Plakate hoch, auf denen sie Alexander Lukaschenko zum Rückzug und zu fairen Wahlen auffordern und die Fotos von misshandelten Protestierenden zeigen.

Es sind die größten Demonstrationen, die es in der autoritär geführten Republik jemals gegeben hat. Lukaschenko, der seit nunmehr 26 Jahren das Land mit harter Hand regiert, hatte sich trotz massiver Manipulationsvorwürfe zum haushohen Sieger mit 80 Prozent der Stimmen erklären lassen. Er klammert sich trotz massiven Drucks aus dem In- und Ausland an der Macht fest. Während die EU-Staats- und -Regierungschefs am Mittwochabend offiziell erklärten, sie erkennen das Wahlergebnis nicht an, bestätigte der Machthaber demonstrativ seine Regierung; alle Minister behielten ihren Posten.

Am Donnerstag gab es zumindest ein erstes Zeichen der Einsicht aus dem Machtapparat Lukaschenkos. “Veränderungen sind notwendig, niemand bestreitet dies”, sagte Außenminister Wladimir Makej seinem Ministerium zufolge vor Diplomaten. Aber er machte eine Einschränkung, die auch als Drohung verstanden werden kann: “Aber nicht auf Kosten der Konfrontationen zwischen Bürgern und von Revolutionen. In einem solchen Fall wird es mehr Opfer und negative Folgen geben.”

Bislang ist der Apparat mit Regimegegnern nicht zimperlich. Lukaschenkos Truppen gingen schon vor der Wahl brutal gegen politische Gegner vor, bei den Protesten danach kam es zu regelrechten Straßenschlachten und Massenverhaftungen.

Zwei Belarussen, die das am eigenen Leib erfahren mussten, sind die Minsker Tontechniker Wladislaw Sokolowskij (30) und Kirill Galanow (27). Die beiden DJs hatten drei Tage vor der umstrittenen Wahl bei einer staatlich organisierten Veranstaltung den Song “Peremen” (Veränderungen) vom Band laufen lassen. In Belarus wurde der Song aus dem Jahr 1989, der von der sowjetischen Rockgruppe Kino stammt, zur Hymne der Protestbewegung gegen Langzeitpräsident Lukaschenko.

Herr Sokolowskij, Herr Galanow, Sie wurden landesweit bekannt, nachdem Sie bei einer Veranstaltung in Minsk die Protesthymne “Peremen” abgespielt haben. Wie kam es dazu?

Wladislaw Sokolowskij: Wir sind Tontechniker beim staatlichen Jugend- und Kulturpalast und wurden für ein Konzert engagiert. Wir haben aber erst dort vor Ort erfahren, dass dieses Konzert genau dort stattfinden soll, wo eigentlich eine Veranstaltung von Swetlana Tichanowskaja geplant war, der Gegenkandidatin des Präsidenten Alexander Lukaschenko. Es war klar, dass dadurch verhindert werden sollte, dass sich ihre Anhänger versammeln. Ich war gegen so eine Aktion.

Dann haben Sie spontan entschieden, diesen Song zu spielen?

Sokolowskij: Wir haben unserem Chef gesagt, dass wir Tichanowskajas Veranstaltung nicht sabotieren wollen, und gedroht, dass wir kündigen. Diese Diskussionen führten zu nichts. Wir wollten aber auf irgendeine Art und Weise unsere Solidarität mit den Menschen vor Ort ausdrücken. Die Anhänger von Tichanowskaja haben sich zu einem Flashmob versammelt und ihre Hände mit den weißen Armbändern erhoben, ein Symbol der Proteste. Dann habe ich zu Kirill gesagt: Lass uns doch einen Song spielen! Und Kirill: Welchen? “Peremen”? Also suchte ich den Song raus und drückte auf Play – und die Menschen haben geklatscht, gejubelt, getanzt. Es war unglaublich.

Damit waren Sie einer der ersten Mitarbeiter einer staatlichen Einrichtung, die sich öffentlich mit den Protesten gegen Lukaschenko solidarisierten.

Sokolowskij: Wir sind einfach gegen Lukaschenko. Es gibt so viele Dinge, die falsch laufen in unserem Land. Wir verdienen umgerechnet 120 Euro im Monat, wie soll man bloß davon leben?

Danach wurden Sie festgenommen und für zehn Tage inhaftiert. Haben Sie solche Konsequenzen erwartet?

Kirill Galanow: Ich habe schon damit gerechnet, dass wir Probleme bekommen. Aber ich dachte eher, dass unser Chef sauer wird und uns auffordert, den Song abzuschalten. Oder dass die Polizei kommt und uns fragt, was zum Teufel wir da machen. Aber dass sie uns für einen Song zehn Tage einsperren? Niemals. Später habe ich auf Videos gesehen, wie ein Mann wie wild an den Kabeln der Boxen herumgerissen hat.

Sokolowskij: Dann war plötzlich der Ton weg, es gab ein paar Diskussionen, und wir sind gegangen. Nachdem wir in einem Geschäft waren, um Wasser zu kaufen, haben uns nach ein paar Metern Männer in Zivil gepackt und in ein Auto gesetzt. Da war schon klar, worauf das hinausläuft. Auf der Polizeistation haben sie Anzeige gegen uns erstattet: Störung einer öffentlichen Veranstaltung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Absurd.

Dann wurden Sie in das berüchtigte Okrestina-Gefängnis gebracht.

Sokolowskij: Wir sind in der Nacht dort angekommen. Sie haben mich in eine Einzelzelle gesteckt, 2,5 mal vier Meter. Toilette, Wasserhahn, Eisenpritsche. Am Boden war irgendeine Chlorlösung, davon tränten mir die Augen und ich konnte fast nicht atmen. Die erste Nacht war die schlimmste, danach wurde es besser. Am dritten Tag kam dann der stellvertretende Innenminister in mein Zimmer …

… Alexander Barsukow, der später sagte, in der Haft werde niemand geschlagen.

Sokolowskij: Er befahl mir, mit dem Gesicht zur Wand zu stehen. Und dann sagte er: “Na, willst du immer noch Veränderungen? Du bist doch der mit der Musik? Na, bist du jetzt zufrieden? Die Proteste, die Festnahmen? Das hast du schön in die Wege geleitet.” Dann hat er mich ein paarmal mit der Faust in den Rücken geschlagen. Draußen hat er dann zu den anderen gesagt: “Der sitzt hier doch wie im Sanatorium, sorgt für die Rahmenbedingungen, die in so einem Fall angemessen sind!” Dann haben sie mir zwei Tage lang kalte Luft durch die Ventilatoren hineingeblasen. Nachts war es dort kalt wie in einem Kühlschrank. Ich habe gefroren.

Wurden Sie noch einmal geschlagen?

Sokolowskij: Nein. Nach unserer Aktion kannte man uns schon im ganzen Land, das hat uns wohl geschützt. Andere hatten weniger Glück. Nach fünf Tagen haben sie mich in eine andere Zelle gesteckt. Dort waren die Leute zugerichtet: 40 Leute in einem Sechspersonenzimmer, nur in Unterhosen, zerschlagene Gesichter, Blut, Hämatome am ganzen Körper. Aus dem Hof haben wir in der Nacht Schläge und Schreie gehört. Pausenlos. Es war so schrecklich. In einer Nacht, in der sie besonders viele Leute brachten, habe ich gehört, wie jemand im Gang sagte: “Wir werden Krüppel aus euch machen. Ihr werdet nie wieder gehen können.” Das ist das Allerschlimmste, was ich dort gehört habe. Zellennachbarn haben mir aber auch von ausgeschlagenen Zähnen und ausgerissenen Haaren erzählt. Es gab jemanden mit einem gebrochenen Bein in der Zelle, er wurde erst nach acht Tagen behandelt.

Sie wurden noch vor den Wahlen, den Protesten und der Repressionswelle, bei der 6000 Menschen festgenommen wurden, verhaftet. Vier Menschen sind inzwischen gestorben. Wussten Sie eigentlich, was sich draußen abspielte?

Galanow: Nein. Aber in einer Nacht habe ich aus meiner Zelle heraus einen Mann beobachtet, der im Korridor am Boden lag. Er wurde offensichtlich bewusstlos geschlagen. Verstehen Sie, sie haben die Leute dort nicht einfach nur geschlagen, sondern um ein Haar umgebracht. Da dachte ich, es muss einen bewaffneten Aufstand in Minsk geben. Dass das Terroristen sind, gegen die sie mit so einer Härte vorgehen. Aber wie sich später herausstellte, waren das keine Terroristen, sondern ganz einfache Leute. In der Nacht haben wir auch Explosionen gehört, von den Blendgranaten. Ich dachte, da fallen Schüsse und ein Krieg bricht aus, nur so konnte ich mir diese pure Gewalt erklären, die ich gesehen hatte.

Seit Sonntag sind Sie wieder frei. Wie geht es Ihnen heute?

Galanow: Selbst zu Hause komme ich nicht zur Ruhe. Bei jedem Geräusch schrecke ich hoch.

Sokolowskij: Ich habe seitdem praktisch nicht geschlafen. Ich wache in der Nacht immer auf. Wenn ich auf der Straße gehe, fühle ich mich sofort unwohl. Ich stehe die ganze Zeit unter Strom.

Wie haben Ihre Arbeitskollegen auf Ihre Aktion reagiert?

Sokolowskij: Sie stehen hinter uns. Aber einige sagen ganz offen, dass sie Familie haben und dass sie das wenige Geld brauchen, das sie dort verdienen. Sie sagen, dass sie uns unterstützen, aber dass sie unserem Beispiel nicht folgen können. Viele haben noch immer Angst.

Am Wochenende hat es große Demonstrationen in Belarus gegeben, aber inzwischen gibt es wieder Berichte von Festnahmen. Worauf hoffen Sie?

Sokolowskij: Ich hoffe, dass es Veränderungen gibt. Aber ich befürchte, dass es wieder zu einem Blutvergießen kommen wird.